Urbanismo
El proceso de regularización de dos parcelaciones de Córdoba se desbloquea
La Gorgoja consigue intercambiar un aval bancario por sus parcelas como método de garantía y Olivar Viejo modifica su sistema de actuación
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado esta semana nuevos pasos para el proceso de regularización y de consecución de servicios básicos para dos parcelaciones de la ciudad. En este caso, las dos urbanizaciones que siguen adelante con sus procedimientos son La Gorgoja y Olivar Viejo. Y lo hacen a través de las modificaciones de dos importantes puntos de sus respectivos procesos.
La Gorgoja
En el caso de La Gorgoja, una parcelación con más de 200 vecinos en la carretera de Palma (pasadas Las Pitas), Urbanismo ha aprobado el cambio del sistema del aval del 7% que las parcelaciones deben poner (cuando constituyen la junta de compensación) para los costes previstos de las futuras fases de transformación urbanística. En este caso, cuando se constituyó la junta de compensación de La Barquera se firmó un aval bancario por valor de más de 300.000 euros, que a día de hoy ha supuesto un pago para los vecinos de más de 100.000 euros en intereses. Es este alto pago de intereses lo que llevó a la junta de compensación a sustituir la garantía, poniendo de aval las propias parcelas y cancelando el acuerdo bancario.
Lo explica a este periódico Fernando Escudero, presidente de la junta de compensación, que entiende que este tipo de sistema de garantía (la monetaria) se exija para procesos cortos, «pero en parcelaciones, que desde que empiezas con el proceso hasta que haces las obras pasan años, no tiene tanto sentido».
Una vez conseguido este importante paso, Escudero detalla que lo que toca ahora es «ilusionar a los vecinos» para tener el plan de reparcelación, el que una vez aprobado permite inscribir los terrenos en el Registro de la Propiedad y el anterior a la urbanización de los terrenos. En el caso de La Gorgoja, lo que buscan es la plena legalización de la urbanización, como ha ocurrido con Cuevas de Altázar o El Alamillo. «Los enredos se han acabado. Se va a fijar un objetivo que es legalizar la parcelación», manifiesta Escudero.
El presidente de la junta de compensación de La Gorgoja reconoce que el camino no es fácil, en este caso se inició, además, hace ya más de dos décadas. Entiende, eso sí, que ahora hay mayor implicación por parte de Urbanismo, sobre todo a raíz de la creación de la Oficina del Territorio. Es lo que necesitan estos vecinos, insiste Escudero, «que nos guíen, que nos tutelen» porque «son procesos muy complicados que todo el mundo no entiende».
Olivar Viejo
En cuanto a la parcelación Olivar Viejo, que se enmarca dentro de la zona conocida como Santa Ana de la Albaida (de las que pueden aspirar también a la plena legalidad), lo que ha modificado la Gerencia de Urbanismo ha sido su sistema de actuación, que ha pasado de ser junta de compensación a junta de cooperación. Como explica el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, existen varios sistemas de gestión: la expropiación, la compensación (el más extendido en parcelaciones, donde los vecinos realizan los procesos por sí mismos y los pagan) y el de cooperación. Sobre este último, que es el que se aplicará en Olivar Viejo, lo que ocurrirá es que el propio Ayuntamiento asumirá los trabajos urbanísticos, pero tendrán que sufragarlos los propietarios. No es un sistema muy extendido, detalla De Gracia, porque derivaría en una alta carga de trabajo para la Gerencia de Urbanismo, que no puede asumir el trabajo que supondrían los procesos urbanísticos de todas las parcelaciones.
En este caso sí que la asume por varias razones. En los documentos de aprobación de este cambio de compensación a cooperación, que ya es definitivo, se habla, por un lado, del «reducido tamaño» del sector (una veintena de parcelas). Las parcelas, además, cuentan con abastecimiento y saneamiento, con suministro eléctrico, alumbrado en la calle, calle asfaltada y con encintado de aceras. Por otro lado, estos hechos derivan en que los propietarios (con un 53% de la cuota de participación) «no tengan interés en la gestión y ejecución urbanística del ámbito».
«Dado el estado de consolidación del sector, así como el reducido tamaño del mismo, y la existencia de los servicios urbanísticos, concurrirían circunstancias objetivas para poder acceder al cambio de actuación urbanística», se detalla en los documentos que acompañan a la modificación.
Campiñuela Baja Norte, a la espera de licencia para iniciar las obras
Una de las parcelas que está a punto de iniciar las obras para conseguir servicios básicos es Campiñuela Baja Norte. Antonio Moya, representante vecinal de la zona, explica a este periódico que están a la espera de que la Gerencia Municipal de Urbanismo les dé la licencia para poder empezar los trabajos.
Ya tienen los informes necesarios de todos los organismos implicados, como son Adif, Emacsa o la CHG, informes que acompañan al proyecto de obras que debe autorizar ahora Urbanismo. Además, comenta Moya, también tienen ya varios presupuestos de empresas para contratar las obras.
En el caso de Campiñuela Baja Norte, seguirán el camino que abre el artículo 176.6 de la ley Lista, el del proyecto de obras ordinarias. En este caso, no hace falta constituirse como junta de compensación y se pueden adelantar servicios si las viviendas tienen más de seis años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba