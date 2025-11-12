La primera fase de restauración de la Mezquita-Catedral empezará "muy pronto"

La primera fase del proyecto de restauración de la zona afectada por el incendio de este verano en la Mezquita-Catedral comenzarán "muy pronto", según ha señalado el deán presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva, este miércoles antes del acto de reconocimiento que ha hecho la institución a policías, bomberos, mantenimiento y personal de emergencias por su actuación para evitar que las llamas se propagasen por el monumento.

Una vez finalizados los trabajos de emergencia, que han servido para hacer los preparativos de la restauración, se presentó la documentación para que Patrimonio diera luz verde a esa primera fase del proyecto. Ahora mismo, según Nieva, se encuentran en el último momento de ese trámite administrativo, para poder comenzar "creemos que muy pronto" ya el trabajo de restauración.

Así, se sigue manteniendo el calendario que el Cabildo Catedral se ha marcado y que fijaba que se podría abrir la parte afectada antes del final del año que viene. "Vamos muy bien. El trabajo de emergencia ha sido realizado, creo que, justo antes de lo que pensábamos y ya está presentado, así que vamos bien", ha asegurado.

Se mantienen también los costes presentados, 204.795 euros para esta primera fase, que asumirá en su totalidad el Cabildo Catedral, tal y como anunciaron desde el primer momento.

El proyecto plantea la restitución de las cubiertas afectadas en la nave 1 del monumento, correspondientes a la capilla del Baptisterio, la capilla de San Nicolás de Bari, el vestíbulo de la Puerta de San Nicolás, la capilla de la Anunciación (o Encarnación) y la capilla del Espíritu Santo. En una segunda fase se acometerá la restauración interior de los citados espacios.