Salud y sabor

Pablo Pérez, director científico cordobés del Imibic: "La mejor inversión que podemos hacer en salud es a través de la alimentación"

El Imibic impulsa una ruta gastronómica saludable por más de 20 restaurantes y tabernas de Córdoba

Pablo Pérez Martínez, director científico del Imibic, impulsor de la ruta 'Sabor y salud'.

Pablo Pérez Martínez, director científico del Imibic, impulsor de la ruta 'Sabor y salud'. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

"La mejor inversión que podemos hacer en salud es a través de la alimentación", afirma Pablo Pérez, médico y director científico del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), que ha impulsado, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, una ruta gastronómica saludable por más de veinte restaurantes y tabernas emblemáticas.

El objetivo, según los organizadores, es acercar la ciencia biomédica a la ciudadanía y reforzar la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra calidad de vida. "La alimentación saludable es la herramienta más poderosa para evitar las enfermedades y para poder tratarlas una vez detectadas", asegura Pérez.

"No hay súper alimentos"

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) una dieta equilibrada puede reducir hasta un 30% el riesgo de hipertensión, obesidad y accidentes cerebrovasculares. Entre sus recomendaciones destacan consumir frutas y verduras a diario (al menos cinco porciones), limitar el azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total y mantener el consumo de sal por debajo de los 5 gramos al día.

Respecto a ese tema, Pablo Pérez subraya que "no existen los súper alimentos, sino que los alimentos se convierten en súper alimentos cuando se combinan entre sí". En este sentido, insiste en que "no hay ningún alimento que vaya a prevenir ninguna enfermedad por muy bueno que sea, ni ningún alimento por muy malo que nos vaya a favorecer la enfermedad".

Noticias relacionadas y más

Cordoba Ayuntamiento de Córdoba y el IMIBIC presentan la campaña &quot;Salud y Sabor&quot;

La delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento Cintia Bustos; la delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella; el director científico del IMIBIC, Pablo Pérez; el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño; y el vicerrector de Salud y Bienestar de la UCO, Rafael Solana, en la presentación de 'Salud y Sabor'. / Victor Castro

La dieta mediterránea

El director científico del Imibic añade que, desde el instituto cordobés, se ha demostrado los beneficios de la dieta mediterránea destacando las conclusiones del estudio Cordioprev -Premio Nacional de Gastronomía a la Investigación e Innovación 2023- que evidencian mejoras en el tratamiento y en la salud de los pacientes a través de la alimentación y el uso del aceite de oliva.

