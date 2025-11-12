Jesús Maldonado, propietario del Bar Santos: "A mi tío le dio hambre, le bajó su señora una tortilla y ahí empezó ya hasta el día de hoy"

El cocido madrileño de Malacatín, elpa amb tomàquet ﻿del Bar Boquería en Barcelona o las paellas de Casa Carmela en Valencia son mucho más que platos: son postales vivas de cada ciudad. En Córdoba donde la gastronomía forma parte del alma colectiva tanto como los patios o el olor a azahar, hay una parada que ningún visitante olvida: el Bar Santos, una pequeña taberna pegada literalmente a los muros de la Mezquita-Catedral.

Allí entre turistas que hacen cola y cordobeses que saben que el secreto está en volver una y otra vez, se mantiene una de las tradiciones más queridas de la ciudad: la tortilla de patatas gigante más famosa de Córdoba, una receta tan sencilla como universal que en este rincón se ha convertido en leyenda.

Un fenómeno que va más allá de su tamaño

En apenas unos metros cuadrados se acumula la historia, el olor a aceite de Baena y el sonido de las cañas bien tiradas.

Quien pasa por aquí lo sabe: no es sólo la ubicación, ni siquiera el tamaño (una tortilla de hasta 30 huevos y 6 kilos de patatas) lo que la hace especial. Lo dicen las reseñas: “Auténtico, amable y sin artificios”, “la tortilla más grande que he visto en mi vida”, “un sitio donde crees que te van a clavar por estar junto a la Mezquita y acabas pagando lo justo”.

La experiencia va más allá del plato y la gente come apoyada en la muralla, comparte el pincho con salmorejo por encima (como aconsejan los camareros) y se hace fotos con una sonrisa que mezcla sorpresa y gratitud. El bar es pequeño, pero el ambiente se desborda hasta las escaleras. Como dicen muchos visitantes es "una experiencia cordobesa auténtica".

El verdadero origen de la tortilla gigante más famosa de Córdoba

Aunque es de los bares más icónicos de toda España, muy pocos saben realmente cómo empezó todo: y es que según ha contado recientemente Jesús Maldonado, actual gerente y sobrino del fundador, la historia del Bar Santos nació de un simple antojo doméstico.

En una entrevista con el perfil de Gurmé Córdoba, Maldonado recuerda entre risas: “Un día a mi tío le dio hambre, y su señora le bajó una tortilla. Normalita, pequeña. Pero había un extranjero en el bar y al probarla pidió más. Luego otro, y otro más. Así empezó todo, casi sin querer”.

Lo que fue un gesto cotidiano (una esposa que baja una tortilla a su marido) terminó por marcar el inicio de una de las tradiciones más populares de la ciudad. Desde entonces, la receta apenas ha cambiado: patata, huevo, aceite de oliva y ese toque de cariño que se nota aunque nadie lo diga.

De la barra al mito: la herencia de Francisco Santos

Detrás de este fenómeno estaba Francisco Santos Serrano, el fundador, fallecido hace menos de tres años a los 94.

Su historia forma parte ya del patrimonio sentimental de Córdoba: en 1966 abría la taberna en un pequeño local que antes era una peluquería, sin imaginar que acabaría siendo una parada obligatoria para visitantes de todo el mundo.

Francisco Santos, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Fue su mujer, Carmen Serrano, que conoció aquella primera tortilla que conquistó a los turistas que paseaban por la Judería. La fama creció rápido y más pronto que tarde la tortilla del Bar Santos se convirtía en un reclamo tan potente que políticos, actores y escritores (desde Paco Rabal a Tony Blair) acabaron pasando por su barra.

Santos siempre presumía de que el secreto estaba en la materia prima: “muchos huevos, aceite de Baena y productos de calidad”. Ni más, ni menos.

Una tradición que sigue viva bajo las faldas de la Mezquita

Hoy, el Bar Santos continúa en manos de la familia. Jesús Maldonado ha sabido mantener el espíritu intacto mientras la ciudad ha cambiado a su alrededor.

La tortilla sigue haciéndose igual, las cañas siguen frías, y los clientes siguen esperando pacientemente su turno mientras miran el muro de la Mezquita, con ese brillo del sol que parece dorar también la tortilla.

Cada pincho vendido es una pequeña lección de historia viva: cómo un gesto sencillo puede convertirse en símbolo de una ciudad entera.