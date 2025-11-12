Jamón y 'coppa' ibérica gratis en este flamante bar de Córdoba: “Así da gusto madrugar”

Hay locales que, tras un tiempo fuera de juego, regresan con una energía nueva como si hubiesen pasado por su propio “glow up”. Lo mismo que le ocurre a alguien que se da un baño de chapa y pintura y vuelve más seguro, más pulido, pero sigue siendo el de siempre. Así tal cual ha sido el caso del Bar Baviera: un clásico del centro de Córdoba que después de una reforma volvía a abrir hace tan solo unos meses con un concepto completamente renovado y con la misma calidez de siempre.

El bar de siempre regresa con más ganas que nunca

El equipo reconoce que aunque durante la reforma “no todo ha sido perfecto” y que han tenido que “ir apagando fuegos desde el primer momento” desde abril, el local luce una imagen nueva, más fresca que ha conseguido mantener su esencia de punto de encuentro donde las cañas frías, las tapas bien tiradas y la compañía son el centro de gravedad.

Desayunos y tapeo en el corazón de Córdoba

El nuevo Baviera Bar, ubicado en la misma calle Pastores número 3, se ha convertido en una parada habitual tanto para quienes buscan un desayuno contundente como para quienes prefieren tapear en buena compañía. En su carta conviven clásicos como los chicharrones, el jamón ibérico o la caña de lomo, junto a nuevas propuestas más ligeras, pensadas para acompañar un vino o una cerveza bien fría.

Los clientes parecen tener claro que el éxito de esta nueva propuesta está en las “cervecitas de tercio están a -8 °, con una tapita estaban del 10, el ambiente fabuloso y la atención del personal maravillosa”, como destaca una clienta. Otros destacan la calidad del pan, el trato cercano del equipo y el ambiente de confianza: “Pan tierno, jamón exquisito y trato inmejorable. Repetiremos sin duda”.

“Así da gusto madrugar”

Para celebrar esta nueva etapa, el local ha salido literalmente a la calle y hace unos días, el equipo organizaba una degustación gratuita en la que ofrecían a los viandantes jamón ibérico y 'coppa' ibérica: dos de los productos estrella de su carta de desayunos. Grabado a pie de calle el vídeo recoge cómo van invitando a los vecinos: “Buenos días, ¿quieren probar una degustación de jamón y 'coppa' ibérica?”.

Los viandantes, tras probar la tapa, reconocen que el producto está "buenísimo". Y es que, como escribieron desde el propio bar al compartir las imágenes, con un primer bocado gratuito “así da gusto madrugar”.