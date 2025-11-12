Innovación y tecnología al servicio de la construcción sostenible: el Parque Tecnológico de Córdoba acoge una jornada sobre BIM, GIS y gemelos digitales

El Parque Tecnológico de Córdoba ha acogido este miércoles la celebración de las jornadas “Integración BIM, GIS, Gemelos Digitales e Inteligencia Artificial en Proyectos de Construcción Sostenibles”, una cita que ha reunido a más de un centenar de profesionales del ámbito de la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo, la gestión pública y la formación universitaria.

Organizado por el Parque Tecnológico y la Cátedra Eprinsa de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, el encuentro ha puesto sobre la mesa las herramientas tecnológicas que están transformando la forma de diseñar, construir y gestionar infraestructuras.

Durante la inauguración, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, el presidente del Parque Tecnológico, Juan Antonio Caballero, y el gerente de Eprinsa, José Morales, coincidieron en destacar la importancia de promover espacios que unan talento, innovación y empresa, impulsando un modelo de desarrollo más eficiente y sostenible.

Las jornadas han mostrado cómo la digitalización del sector de la construcción está revolucionando la gestión de los proyectos y generando nuevas oportunidades para mejorar la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Metodologías como BIM (Building Information Modeling), los Sistemas de Información Geográfica (GIS), los gemelos digitales y la inteligencia artificial permiten anticipar incidencias, optimizar recursos y reducir el impacto ambiental de las obras.

El programa, patrocinado por Holcim y Oypa, ha contado con la participación de expertos de primer nivel, como Salvador Moret, Álvaro Carnicero y Ángel Pontes, además de representantes de empresas líderes —AllPlan, Urbim, Teicon, Voyansi y Grupo Puma— que han mostrado casos prácticos de aplicación real de estas tecnologías en proyectos nacionales e internacionales.

A lo largo del día se han desarrollado ponencias y demostraciones en directo sobre la aplicación de estas herramientas digitales, que ya están contribuyendo a reducir costes y emisiones, mejorar la eficiencia energética y facilitar la gestión integral de infraestructuras públicas y privadas.

La jornada ha concluido con una mesa redonda centrada en los retos de la construcción sostenible del futuro, donde se ha destacado el papel creciente de la inteligencia artificial para automatizar procesos, simular escenarios y mejorar la calidad y seguridad de los proyectos constructivos.