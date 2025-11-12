Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 12 de noviembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Mes de Julio Romero de Torres

Diario CÓRDOBA

Mes de Julio Romero de Torres

Conferencia a cargo de Rafael Castejón Torrico

Dentro del programa ‘Noviembre, mes de Julio Romero de Torres’, el investigador y gestor cultural Rafael Castejón Torrico expondrá la importancia iconográfica del sombrero cordobés en la obra de Julio Romero, como parte de una prenda identitaria de la propia ciudad, cuya historia y evolución ha estudiado en profundidad. La conferencia se titula ‘Julio Romero de Torres. El poder de un sombrero’ y es de entrada libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Salón de actos de Vimcorsa.

Blanco Belmonte.

20.00 horas.

Poesía

Presentación de dos poemarios

En el Salón de Columnas del edificio Pedro López de Alba se llevará a cabo la presentación de los poemarios ‘Joven belleza violenta’, de Ilia Galán. y ‘2025’, de Jesús Urceloy,

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.

Alfonso XIII, 13.

19.30 horas.

Danza

Espectáculo homenaje a ‘Las sin sombrero’

‘Las sin sombrero’ eran unas grandes artistas pertenecientes a la Generación del 27 que por cuestiones de género se vieron ninguneadas y al margen de referencias hasta nuestros días. Junto a su compañía, Mercedes de Córdoba ha creado un espacio íntimo partiendo de un encuentro imaginario con la esencia de aquellas mujeres.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba.

Bulevar Gran Capitán.

20.00 horas.

Música

Recital flamenco en el Teatro Cómico Principal

Dentro de la 4ª Semana del Flamenco Teatro Cómico tendrá lugar la actuación al cante de Alba Martos, Nicolás Pelegrín y Jesús Reyes, con David Ariza al toque.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.

Ambrosio de Morales, s/n.

20.00 horas.

Presentación libro

‘Esconderé mi rostro’

Pablo Rodríguez Coca acompañará a Guillermo Borao en la presentación de su libro ‘Esconderé mi rostro’. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

19.00 horas.

Literatura infantil

Sesión de lectura con ‘La Hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Pilar Nicolás y Lúa. La entrada es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, Higuerón y Poniente Sur.

Varias.

17.00 y 18.00 horas.

Presentación libro

‘Mil-dot'

uan de Dios Olías presenta en la librería Luque su libro Mil-dot, publicado por la editorial ExLibric. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Librería Luque.

Fray Luis de Granada, 11.

19.00. horas.

