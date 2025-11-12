Sucesos
Un incendio en la sala de calderas de un edificio del Bulevar del Gran Capitán dispara las alarmas en el centro de Córdoba
Una gran columna de humo visible desde distintos puntos movilizó a los bomberos en un suceso que se salda sin heridos
Una densa columna de humo negro ha alarmado a numerosos vecinos de Córdoba. Alrededor de las 18.00 horas varios testigos dieron la voz de alarma al servicio de Emergencias 112, informando de la presencia de humo saliendo de un edificio situado en el número 5 del Bulevar de Gran Capitán.
Las mismas fuentes han confirmado a Diario CÓRDOBA que los bomberos se desplazaron inmediatamente, poco después del avistamiento del humo, que procedía de la sala de calderas de un bloque de diez plantas, y que lograron controlar el incendio en pocos minutos.
No hay heridos
La presidenta de la comunidad ha confirmado este extremo. Ha indicado que el fuego se ha produdido en una tubería de la caldera, que estaba revestida de corcho y que ha sido lo que ha generado la densa humareda.
Pese a que a los 10 minutos de llegar los bomberos el fuego había quedado extinguido han sido varias la personas que han abandonado las oficinas y viviendas del bloque, así como los locales y negocios cercanos, como es el caso de la sucursal de BBVA situada al lado del edificio siniestrado.
