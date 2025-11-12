Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 13 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Wilt Araujo
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Tránsito del Pino Berna
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Dolores López Ferreira
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.
