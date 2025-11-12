Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 12 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 13 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Wilt Araujo

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María Tránsito del Pino Berna

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Dolores López Ferreira

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael.

