Defensa invertirá 4,3 millones en un complejo de tres edificios para los primeros 300 empleados civiles de la BLET

El Ministerio de Defensa ha sacado a concurso las obras para urbanizar y construir un complejo de tres nuevos edificios en el acuartelamiento San Fernando, donde está el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nº 2 del Ejército de Tierra, en la barriada de El Higuerón de Córdoba. Las nuevas instalaciones irán destinadas fudamentalmente a vestuarios para atender las necesidades del personal civil que se incorporará mediante futuras ofertas de empleo público a la futura Base Logística del Ejército en Córdoba.

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 4.339.924,21 euros, tiene un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto incluye la construcción de tres edificios modulares de dos plantas, con una superficie útil de 402 metros cuadrados por construcción, realizados con estructura metálica prefabricada desmontable para permitir su traslado en el futuro.

Capacidad para 300 trabajadores

Cada módulo incluirá baños, duchas, vestuarios y áreas de aseo. En total, las instalaciones darán servicio a 300 trabajadores, un 80% hombres y un 20% mujeres, que desempeñarán sus funciones en las instalaciones del Ejército en El Higuerón hasta su traslado definitivo a la futura Base Logística del Ejército de Tierra.

El proyecto incluye también la urbanización del entorno, con un nuevo viario en forma de “L”, calzada de doble sentido, acerados, zonas ajardinadas y redes de abastecimiento, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones. Además, se instalará iluminación vial con siete báculos, sistemas de climatización y ventilación, protección contra incendios, señalización de emergencia y medidas de eficiencia energética.

Con esta actuación, el Ministerio de Defensa adapta las infraestructuras del acuartelamiento San Fernando en El Higuerón a las necesidades derivadas del proceso de transición hacia la Base Logística del Ejército de Tierra.