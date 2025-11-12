NAVIDAD EN CÓRDOBA
Los Patios de Córdoba se preparan para la Navidad: fechas de apertura y recintos para visitar
El Ayuntamiento de Córdoba publica la relación provisional de admitidos y excluidos de programa Patios en Navidad
La Navidad en Córdoba está cada vez más cerca y continúan los preparativos para la celebración de una de las citas más esperadas en capital. Tras la presentación de los detalles del alumbrado y el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, y la publicación de los admitidos para encarnar al rey Gaspar en la Cabalgata de los Reyes Magos; llega el turno de una de las citas más señeras –y única- de las fiestas navideña: el programa Patios en Navidad.
Un año más, los Patios de Córdoba, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, abren sus puertas coincidiendo con los días grandes de las fiestas navideñas, adornados para la ocasión con flores de pascua, belenes y decoración navideña, y con el hilo musical de los villancicos y la zambomba.
A la espera de que se avancen más detalles de la cita, el Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el listado provisional de admitidos y excluidos en el programa, así como los detalles de las fechas de apertura de los recintos. En total, 42 patios se han presentado a la convocatoria del Consistorio, siendo admitidos 40, quedando dos a la espera de subsanar los detalles en el periodo de alegaciones.
Fechas de los Patios en Córdoba
Los recintos abrirán del 5 al 28 de diciembre durante el fin de semana. Es decir, el viernes, sábado y domingo. El horario de apertura será de 17.00 a 21.00 horas, y está previsto que las visitas estén amenizadas con actuaciones flamencas, música navideña y otras actividades.
Los días de apertura son el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre.
Los Patios que abren en Navidad
De acuerdo con el listado provisional de admitidos, está confirmado que participarán en el programa Patios en Córdoba los siguientes recintos:
- Aceite 8
- Agustín Moreno 6
- Alfonso XII 29
- Alvar Rodríguez 8
- Alvar Rodríguez 11
- Ángel Saavedra 7
- Barrionuevo 43
- Duartas 2
- Escañuela 3
- Frailes 6
- Guzmanas 7
- Jesús del Calvario 16
- Judíos 6
- Julio Romero de Torres 15
- La Palma 3
- Maese Luis 4
- Maese Luis 9
- Martín de Roa 2
- Martín de Roa 7
- Marroquíes 6
- Menéndez Pelayo 6
- Montero 27
- Pastora 2
- Plaza de las Tazas 1
- Plaza de San Rafael 7
- Postrera 28
- Samuel de los Santos y Gener 5
- San Basilio 14
- San Basilio 15
- San Basilio 17
- San Basilio 20
- San Basilio 40
- San Basilio 44
- San Juan de Palomares 8
- San Juan Palomares 11
- Santa Marta 10
- Siete Revueltas 1
- Tinte 9
- Zarco 13
- Zarco 15
