Córdoba, al minuto: las noticias que resumen el miércoles en la ciudad y la provincia

El nuevo plan integral de actuación de Sadeco; el homenaje a los 'héroes' de la Mezquita-Catedral y un incendio en el Bulevar Gran Capitán marcan la última hora

Homenaje a las instituciones por su labor en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Homenaje a las instituciones por su labor en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La actualidad de Córdoba y provincia viene marcada por tres noticias principales en una jornada de importantes novedades. A nivel municipal, ponemos el foco en el nuevo plan de actuación integral de Sadeco, que contempla más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios. El objetivo, mejorar la satisfacción ciudadana. Y del trabajo de los limpiadores de la ciudad a la labor de los 'héroes' de la Mezquita-Catedral. Hoy se ha realizado un homenaje a instituciones, fuerzas de seguridad y personal de emergencia por su labor de protección del monumento en el incendio desatado en verano. Finalmente, en la última hora, narramos el incendio en las calderas de un bloque de pisos del Bulevar Gran Capitán que ha disparado las alarmas en el centro de Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Cultura

Provincia

Andalucía

Deportes

  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  5. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  6. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
  7. Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
  8. Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba

Un incendio en las calderas de un edificio del Bulevar del Gran Capitán dispara las alarmas en el centro

El palacio de los marqueses del Villar, una casa solariega del XVII, en obras para albergar apartamentos turísticos

Un total de 95 empresas cordobesas impulsan la vacunación infantil en África

Chefs y nutricionistas cordobeses crean una ruta saludable por tabernas y restaurantes: "Menos fritanga y más salmorejo"

El Cabildo de Córdoba reconoce a los 'héroes' que salvaron del incendio a la Mezquita-Catedral

Hacemos Córdoba informará a Icomos de que el PP ha dado luz verde a un hotel que "pone en riesgo" la imagen de la Mezquita-Catedral

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

