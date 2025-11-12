La actualidad del día
Córdoba, al minuto: las noticias que resumen el miércoles en la ciudad y la provincia
El nuevo plan integral de actuación de Sadeco; el homenaje a los 'héroes' de la Mezquita-Catedral y un incendio en el Bulevar Gran Capitán marcan la última hora
La actualidad de Córdoba y provincia viene marcada por tres noticias principales en una jornada de importantes novedades. A nivel municipal, ponemos el foco en el nuevo plan de actuación integral de Sadeco, que contempla más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios. El objetivo, mejorar la satisfacción ciudadana. Y del trabajo de los limpiadores de la ciudad a la labor de los 'héroes' de la Mezquita-Catedral. Hoy se ha realizado un homenaje a instituciones, fuerzas de seguridad y personal de emergencia por su labor de protección del monumento en el incendio desatado en verano. Finalmente, en la última hora, narramos el incendio en las calderas de un bloque de pisos del Bulevar Gran Capitán que ha disparado las alarmas en el centro de Córdoba.
- Más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios: así es el nuevo plan de actuación integral de Sadeco
- El Cabildo de Córdoba reconoce a los 'héroes' que salvaron del incendio a la Mezquita-Catedral
- Un incendio en las calderas de un edificio del Bulevar del Gran Capitán dispara las alarmas en el centro de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La primera fase de restauración de la Mezquita-Catedral empezará "muy pronto"
- El aviso amarillo vuelve a Córdoba con la borrasca Claudia: estas son las zonas afectadas
- La CEOE advierte en Córdoba de que el registro digital de la jornada es "imposible de cumplir"
- Chefs y nutricionistas crean una ruta saludable por tabernas y restaurantes: "Menos fritanga y más salmorejo"
- Vecinos de Edisol amenazan con cortar el tráfico si el alcalde no ilumina la entrada al centro de salud de Lepanto
- Los Patios de Córdoba se preparan para la Navidad: fechas de apertura y recintos para visitar
- El Aeropuerto de Córdoba pone a prueba su capacidad de respuesta con un simulacro general de accidente aéreo
- Defensa invertirá 4,3 millones en un complejo de tres edificios para los primeros 300 empleados de la BLET
Cultura
Provincia
- Cruz Roja y Diputación refuerzan su alianza para empoderar a mujeres víctimas de violencia en más de 40 municipios
Andalucía
- Sanz pide que médicos andaluces puedan trabajar hasta los 72 años: habrá 22.000 jubilaciones en cinco años
Deportes
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba