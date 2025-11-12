Córdoba, al minuto: las noticias que resumen el miércoles en la ciudad y la provincia

La actualidad de Córdoba y provincia viene marcada por tres noticias principales en una jornada de importantes novedades. A nivel municipal, ponemos el foco en el nuevo plan de actuación integral de Sadeco, que contempla más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios. El objetivo, mejorar la satisfacción ciudadana. Y del trabajo de los limpiadores de la ciudad a la labor de los 'héroes' de la Mezquita-Catedral. Hoy se ha realizado un homenaje a instituciones, fuerzas de seguridad y personal de emergencia por su labor de protección del monumento en el incendio desatado en verano. Finalmente, en la última hora, narramos el incendio en las calderas de un bloque de pisos del Bulevar Gran Capitán que ha disparado las alarmas en el centro de Córdoba.

