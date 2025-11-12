Hacemos Córdoba informará a Icomos de que el PP ha dado luz verde a un hotel que "pone en riesgo" la imagen de la Mezquita-Catedral

El grupo municipal Hacemos Córdoba informará a Icomos, el organismo asesor de la Unesco, sobre la modificación de ficha urbanística aprobada por el Partido Popular en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, al entender que esta decisión "abre la puerta a la construcción de un edificio de gran volumen junto a la Mezquita, con un impacto visual grave sobre el principal monumento de la ciudad y su entorno histórico". Se trata de un hotel de cuatro estrellas en el edificio ubicado en Canónigo Torres de Molina

Desde Hacemos Córdoba se denuncia que el alcalde y su equipo de gobierno están "entregados al negocio" por encima de la preservación y conservación del patrimonio histórico. “Es lamentable y vergonzoso que el Partido Popular siga poniendo alfombra roja a los intereses privados, mientras pone en riesgo el valor patrimonial y la identidad de Córdoba”, señalan desde el grupo.

Alerta patrimonial

Según la información publicada por los medios de comunicación, la modificación aprobada permitiría levantar un hotel de grandes dimensiones, algo que a su juicio "rompería la armonía visual del entorno de la Mezquita y atentaría contra la conservación del patrimonio mundial reconocido por la Unesco". Ante esta situación, Hacemos Córdoba activará una “alerta patrimonial” y remitirá en los próximos días una comunicación formal a Icomos-Unesco, para que el organismo “evalúe el posible impacto y tome las medidas necesarias que eviten la ejecución de un proyecto que podría dañar la imagen de la Mezquita y su entorno histórico”.

Desde el grupo municipal se insiste en que el Partido Popular está convirtiendo el Casco Histórico en un espacio “al servicio del negocio turístico, con la proliferación de apartamentos y ahora con proyectos que ponen en riesgo la conservación del patrimonio y vacían de vida el centro de la ciudad”. “El alcalde ha demostrado una vez más que su prioridad no es Córdoba ni su patrimonio, sino los intereses económicos de unos pocos. Mientras se presume de ciudad patrimonio de la humanidad, se aprueban proyectos que amenazan precisamente ese reconocimiento”, han concluido desde Hacemos Córdoba.