El aviso amarillo vuelve a Córdoba con la borrasca Claudia: estas son las zonas afectadas

La llegada de la borrasca ‘Claudia’ a la provincia de Córdoba a partir de la madrugada del jueves 13 de noviembre traerá consigo la activación de un aviso amarillo por fuertes lluvias y vientos, que mantendrá activo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde las 6.00 horas del jueves hasta las 23.59 horas.

Concretamente, el aviso afectará a la zona de Sierra y Pedroches, donde se esperan rachas de viento de 70 kilómetros por hora, entre las 6.00 y 23.59 horas, y precipitaciones localmente fuertes entre las 18.00 y las 23.59 horas del jueves, pudiendo acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Aemet prevé este jueves en la provincia cielos nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas a partir de la tarde. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso. Vientos variables flojos a moderados, con predominio de la componente sur.

Los termómetros se situarán en Córdoba 12º y 22º; en Lucena, entre 14º y 22º; en Pozoblanco, entre 12º y 18º, y en Priego, entre 12º y 21º.

Avisos en Andalucía

La borrasca ‘Claudia’ dejará chubascos en toda Andalucía a partir de este jueves con unas precipitaciones que se prolongarán durante todo el fin de semana. Para la jornada del 13 de noviembre, la Aemet ha activado avisos amarillos por lluvias, viento y tormentas en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla.