El Aeropuerto de Córdoba pone a prueba su capacidad de respuesta con un simulacro general de accidente aéreo

El Aeropuerto de Córdoba ha acogido hoy un simulacro general de accidente aéreo en el que se han recreado las tareas de rescate, extinción de incendios y atención a víctimas y familiares, con el objetivo de evaluar los procedimientos del Plan de Autoprotección y comprobar la coordinación entre los distintos servicios implicados en una emergencia de este tipo.

Durante el ejercicio se ha simulado el accidente de una aeronave tipo jet ejecutivo que, tras frustrar un aterrizaje, se estrella junto a la cabecera 03 de la pista y se incendia posteriormente. Inmediatamente, la torre de control ha activado la alarma general y ha comunicado la emergencia al Centro de Operaciones (CEOPS), que a su vez ha movilizado al Servicio de Extinción de Incendios (SEI) del aeropuerto y solicitado la intervención del 112 Andalucía.

Trabajo de los bomberos durante el simulacro en el aeropuerto de Córdoba. / CÓRDOBA

Los bomberos del aeropuerto han sido los primeros en llegar a la zona del siniestro, donde han trabajado para controlar el fuego, acceder al interior del avión y rescatar a los ocupantes. Posteriormente, los equipos sanitarios han clasificado a las víctimas según la gravedad de sus lesiones. El balance final del simulacro ha sido de dos fallecidos y varios heridos de diversa consideración, además de ocupantes ilesos.

Una parte esencial del ejercicio se ha centrado en la atención a los familiares de las víctimas, para lo que se ha habilitado una sala específica de apoyo psicológico, demostrando la importancia de disponer de protocolos actualizados para este tipo de situaciones.

Atención psicológica a los familiares de las víctimas, realizada en el simulacro de accidente en el aeropuerto de Córdoba. / CÓRDOBA

En el simulacro han participado profesionales de Aena y de numerosos organismos externos, entre ellos Emergencias 112 Andalucía, Protección Civil, Bomberos de Córdoba, Policía Local, 061, el Colegio Oficial de Psicología y alumnos del Instituto Galileo Galilei, que han colaborado como figurantes. También han intervenido Exolum, empresa suministradora de combustible, y Handling South, responsable de los servicios en tierra a las aeronaves.

El ejercicio se enmarca en el programa de simulacros generales de emergencia aérea que Aena realiza cada dos años, en cumplimiento de la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la legislación nacional y autonómica en materia de planificación de emergencias aeroportuarias.