Tribunales

Condenan a un hombre en Córdoba por estafar 70.000 euros a un amigo en una falsa inversión inmobiliaria

La Audiencia Provincial suspende la ejecución de los casi dos años de cárcel si devuelve el dinero a la víctima en pagos mensuales de 600 euros

Vista aérea de Málaga capital, donde se realizó la estafa inmobiliaria

Vista aérea de Málaga capital, donde se realizó la estafa inmobiliaria / O. M.

David Jurado

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a C.A.M.C. a un año y ocho meses de prisión por un delito de estafa mediante la cual defraudó 70.000 euros a un amigo con una falsa inversión en un edificio de apartamentos turísticos en Málaga. La sentencia, dictada el 8 de octubre de 2025, recoge un acuerdo de conformidad entre las acusaciones y la defensa.

Los hechos se remontan a 2015, cuando el acusado, aprovechando su amistad con la víctima, V.D.D.G., le propuso la compra conjunta del citado inmueble. Para formalizarla, constituyeron una sociedad empresarial conjunta y, entre diciembre de 2015 y junio de 2016, la víctima ingresó 85.000 euros en varias cuentas controladas por el estafador, quien, según la sentencia, nunca tuvo intención de realizar el negocio y se apropió indebidamente del dinero, devolviendo solo 15.000 euros.

La pena incluye también una multa de seis meses (a 6 euros diarios) e inhabilitación para el sufragio pasivo. No obstante, el tribunal suspende la ejecución de la prisión durante tres años, condicionada a que el condenado indemnice a la víctima con 70.000 euros mediante pagos mensuales de 600 euros. Además, deberá abonar las costas procesales.

La resolución advierte que el incumplimiento de la indemnización puede llevar a la revocación del beneficio y al ingreso en prisión.

