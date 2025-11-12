Chefs y nutricionistas cordobeses crean una ruta saludable por tabernas y restaurantes: "Menos fritanga y más salmorejo"

Si quieres años de espejo, menos fritanga y más salmorejo. Aunque suena como un refrán, no lo es. Se trata de uno de los eslóganes seleccionados para la ruta gastronómica saludable 'Salud y sabor' que se celebrará en Córdoba entre el 17 y el 30 de noviembre: un proyecto que combina gastronomía, investigación y divulgación científica para promover hábitos saludables desde los fogones de la ciudad.

El evento ha sido organizado por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, e invita a vecinos y visitantes a recorrer más de veinte restaurantes y tabernas emblemáticas que ofrecerán durante esas dos semanas un plato saludable e innovador, diseñado bajo la supervisión de nutricionistas del propio Imibic.

Plato de naranjas con bacalao, cebolla, aceitunas y huevo de Casa El Pisto. / Victor Castro

El objetivo, según los organizadores, es acercar la ciencia biomédica a la ciudadanía y reforzar la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra calidad de vida. "La alimentación saludable es la herramienta más poderosa para evitar las enfermedades y para poder tratarlas una vez detectadas", ha afirmado el director del Imibic, Pablo Pérez.

'La belleza cordobesa... de una buena sobremesa'

Entre la oferta gastronómica, se podrán degustar platos que se han presentado este miércoles en el Palacio de Orive como un lomo de gamo marinado con boletus salteados (Taberna Barra y Mesa); espárragos verdes a la plancha con vinagreta de cítricos chalotas, almendras fritas y queso curado por encima (Los quintos); salmorejo de melón con tartar de frutas y ventresca a la parrilla; o propuestas más clásicas como un plato de naranja con bacalao confitado, cebolla, aceitunas y huevo duro (Casa El Pisto).

Banderolas que se colgarán en las fachadas de las tabernas y restaurantes corrdobeses. / Victor Castro

Además, los locales participantes exhibirán banderolas con mensajes en sus fachadas como: Blanco y verde en el corazón, verde y fresco en el fogón, Si quieres años de espejo, menos fritanga y más salmorejo o La belleza cordobesa viene de una buena sobremesa, recordando que comer bien también puede ser una experiencia placentera y cultural.

Este es el listado completo de establecimientos que se han sumado a esta ruta gastronómica por la salud en Córdoba.