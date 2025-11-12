La base de Cerro Muriano contará con un espacio para albergar hasta 60 vehículos de combate 8x8

El Ejército de Tierra, a través de su Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur, ha sacado a licitación un contrato para construir en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital, unos hangares con capacidad para acoger hasta 60 vehículos de combate 8x8. Estos carros VCR (vehículo de combate sobre ruedas) se denominan Dragón porque, según el propio Ejército, "evoca las virtudes militares de las antiguas unidades de dragones, mezca de Infantería y Caballería, de las cuales son herederas las unidades actuales".

Los VCR Dragón 8x8 son una de las patas fundamentales de la futura Brigada 35 o Fuerza 35, un proyecto del Ejército de Tierra para hacer frente a los retos presentes y futuros de la defensa en el marco geopolítico actual. En Córdoba, por lo tanto, se establecerán varios de esos carros de combate. En total, en el Muriano habrá capacidad para 60, aunque en una primera parte del programa se planea que llegue algo más de medio centenar.

Imagen de archivo de labores de mantenimiento de vehículos en la base militar de Cerro Muriano. / A. J. GONZÁLEZ

Pero no es la base militar el único espacio donde tendrán cabida estos vehículos, pues ya hay alguno que otro en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2, localizado en El Higuerón, donde funciona desde hace tiempo la Oficina de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragón. Aquí se realizan trabajos técnicos y de ingeniería sobre la vida útil de estos vehículos, fabricados por el consorcio Tess Defence, integrado por Santa Bárbara, Indra, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para el Ejército de Tierra español.

El contrato

En cuanto al contrato que ha sacado el Ejército, se licita por casi dos millones de euros la construcción de tres tinglados con capacidad para albergar, cada uno, 20 unidades de estos carros de combate. La adjudicataria deberá, además, hacer la plataforma de maniobra que dé continuidad a la calle existente donde se van a hacer estos almacenes (polígono 17 parcela 3 de la base). La instalación debe contar también con una zona para almacenamiento de repuestos correspondientes al nivel de utilización propia asociado al VCR 8X8 y con una oficina para dos personas.

Como se explica en el contrato, actualmente, la mayor parte de los materiales asociados a las unidades tácticas y de mantenimiento se encuentran alojados en el sector este de la base, que está "prácticamente completo sin oportunidad de insertar correctamente las infraestructuras marcadas en este documento".

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 2 de diciembre para hacerlo y, una vez formalizado el contrato, el plazo de ejecución será de un año.