Urbanismo
Vimcorsa concede ayudas para instalar otros 31 ascensores en Córdoba
Las subvenciones de rehabilitación benefician en su convocatoria de 2025 a más de 1.000 familias
La empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa ha publicado ya la resolución provisional de las ayudas para rehabilitación de edificios e instalación de ascensores, así como para realizar las inspecciones técnicas (ITE), que en la convocatoria de 2025 está dotada de 1,2 millones de euros (la mitad para elevadores).
Según se ha informado en el consejo de la empresa, de las 317 solicitudes presentadas se han admitido un total de 183, de las cuales, hasta 31, son para la instalación de ascensores (o para la adaptación de estos a la nueva normativa). En concreto, se conceden 26 ayudas para instalar nuevos ascensores y otras cinco provienen de convocatorias anteriores donde no se pudo iniciar la obra por no tener la licencia a tiempo.
Más ayudas a la rehabilitación concedidas por Vimcorsa
La categoría con mayor número de ayudas concedidas, hasta 113, es la A, la relativa a subvencionar la rehabilitación de inmuebles, tanto unifamiliares como plurifamiliares, que no cuenten con protección en el PGOU y que tengan más de 25 años de antigüedad (han sido 99 para bloques y 14 individuales).
En la modalidad D (obras de rehabilitación para adecuación de edificios y viviendas a personas con discapacidad y para la tercera edad) se han aceptado 18 peticiones (dos para bloques y 16 individuales). En la B (para inmuebles catalogados por el PGOU o por el Pech y con más de 25 años) se han concedido 11 ayudas (tres para bloques y ocho individuales).
Inspección técnica de edificios
Se suman la decena de subvenciones concedidas para la elaboración de la inspección técnica de los edificios y para la ejecución de las obras derivadas de ésta (nueve en plurifamiliares y una en individual) y las cinco para la categoría C, que comprende obras de adecuación de zonas privadas de uso público, actuaciones en edificios con uso residencial o no lucrativo y en edificios de interés histórico-artístico o patrimonial, con calificación de BIC o monumental.
Según Vimcorsa, de estas casi 200 subvenciones se beneficiarán un total de 1.012 familias, por lo que considera la convocatoria un «rotundo éxito».
