La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La gran transformación del Balcón del Guadalquivir; la pasarela que unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel y los fondos para la climatización de 369 colegios marcan el paso informativo
El Balcón del Guadalquivir sufrirá una gran transformación una vez que culmine la obra del tanque de tormentas. De hecho, se convertirá en una gran zona verde con estanques y praderas, ideales para pasear o hacer deporte, según el proyecto presentado hoy por el Ayuntamiento. El objetivo es acabar con un sitio "árido", sin sombras, difícil de atravesar en verano, y convertirlo en un pulmón de la ciudad. Aunque no es la única noticia de urbanismo que incluimos en el boletín vespertino. Nos desplazamos ahora hasta el barrio del Figueroa, ya que una pasarela peatonal unirá esta zona con la Huerta de Santa Isabel, evitando así el obstáculo de la ronda Oeste. Finalmente, y sin alejarnos de la actualidad local, informamos sobre los 5,2 millones de euros con los que contará Córdoba para mejorar la climatización de 369 centros educativos.
- El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
- Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
- Córdoba contará con 5,2 millones de euros para mejorar la climatización en 369 centros educativos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La cara y la cruz del desahucio de un octogenario al que le han dado la sorpresa de su vida
- Ani Gómez, ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: "Me ha tocado hoy cuando menos había metido"
- Córdoba inaugura la Casa de la Solidaridad con una jornada de puertas abiertas este viernes
- El Ayuntamiento de Córdoba condena el ataque homófobo sufrido por un hombre en Cruz de Juarez
- ¿Quién será el Rey Mago? Publicado el listado provisional de admitidos para encarnar a Gaspar en Córdoba
Provincia
- Detenido por matar a un vecino de Puente Genil cuyo cuerpo fue hallado semidesnudo en un camino de Málaga
- Investigan un posible caso de acoso escolar en La Guijarrosa tras una agresión en la noche de Halloween
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- La provincia de Córdoba encadena otro trimestre a la baja y pierde más de mil habitantes
Deportes
Cultura
- El aniversario de Rafael de la Hoz se cierra con un recorrido por la Córdoba en tiempos del arquitecto
Andalucía
- Antonio Sanz responde a la denuncia de Amama: "¿Por qué no nos dan sus datos? ¿Hay algo que ocultar?"
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado