Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La gran transformación del Balcón del Guadalquivir; la pasarela que unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel y los fondos para la climatización de 369 colegios marcan el paso informativo

Recreación de cómo quedará el Balcón del Guadalquivir de Córdoba tras la reforma.

Recreación de cómo quedará el Balcón del Guadalquivir de Córdoba tras la reforma. / CÓRDOBA

El Balcón del Guadalquivir sufrirá una gran transformación una vez que culmine la obra del tanque de tormentas. De hecho, se convertirá en una gran zona verde con estanques y praderas, ideales para pasear o hacer deporte, según el proyecto presentado hoy por el Ayuntamiento. El objetivo es acabar con un sitio "árido", sin sombras, difícil de atravesar en verano, y convertirlo en un pulmón de la ciudad. Aunque no es la única noticia de urbanismo que incluimos en el boletín vespertino. Nos desplazamos ahora hasta el barrio del Figueroa, ya que una pasarela peatonal unirá esta zona con la Huerta de Santa Isabel, evitando así el obstáculo de la ronda Oeste. Finalmente, y sin alejarnos de la actualidad local, informamos sobre los 5,2 millones de euros con los que contará Córdoba para mejorar la climatización de 369 centros educativos.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  4. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  5. El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
  6. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  7. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  8. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado

