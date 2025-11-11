El Balcón del Guadalquivir sufrirá una gran transformación una vez que culmine la obra del tanque de tormentas. De hecho, se convertirá en una gran zona verde con estanques y praderas, ideales para pasear o hacer deporte, según el proyecto presentado hoy por el Ayuntamiento. El objetivo es acabar con un sitio "árido", sin sombras, difícil de atravesar en verano, y convertirlo en un pulmón de la ciudad. Aunque no es la única noticia de urbanismo que incluimos en el boletín vespertino. Nos desplazamos ahora hasta el barrio del Figueroa, ya que una pasarela peatonal unirá esta zona con la Huerta de Santa Isabel, evitando así el obstáculo de la ronda Oeste. Finalmente, y sin alejarnos de la actualidad local, informamos sobre los 5,2 millones de euros con los que contará Córdoba para mejorar la climatización de 369 centros educativos.

