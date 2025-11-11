La actualidad del martes 11 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La conclusión de la rehabilitación del barrio del Santuario; la expropiación de terrenos para la pasarela de Las Ermitas y el buen ritmo de plazas ocupadas en la FP vinculada a la BLET marcan el inicio de un nuevo día
Tres noticias destacan en el boletín matutino de hoy martes, 11 de noviembre. En primer lugar, analizamos la conclusión de las obras de rehabilitación en el barrio del Santuario. Más de una veintena de ascensores instalados, eliminación de barreras arquitectónicas y retirada de uralita en 59 bloques que han beneficiado a casi mil familias. En segundo término, informamos sobre la próxima aprobación, por parte de la Diputación, de una expropiación de terrenos para impulsar la pasarela elevada de Las Ermitas. Y, finalmente, explicamos que nueve de cada diez plazas de FP vinculadas al empleo en la BLET ya están cubiertas, en un importante paso para la formación de mano de obra especializada que aspira a trabajar en las instalaciones militares.
