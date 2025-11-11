Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

A pocos pasos del centro histórico, muy cerca de la muralla y a cinco minutos andando la sinagoga

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro así es el bar que está en boca de toda Córdoba

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro así es el bar que está en boca de toda Córdoba

Diario CÓRDOBA

Abril Escalante

No hay mejor promoción ni campaña de marketing que la que se gana a base de calidad y precios honestos. En Córdoba, un ejemplo claro de eso es Trepabocas, un bar del centro que se ha convertido en conversación entre locales y visitantes gracias a un vídeo viral compartido por la creadora sevillana Nerea Stella (@nereastella_oficial) en TikTok.

“Hoy paseo express por Córdoba” titulaba Nerea su vídeo, en el que aparece comiendo con su familia en Trepabocas y mostrando algunas de las tapas que pidió: salpicón de pulpo, ensaladilla de gambas, croquetas de puchero, choquitos y tarta de queso. Todo con ese ambiente relajado y familiar que define a tantos bares andaluces.

La creadora comenta que después de comer saldrían “a ver un poquito el centro” antes de volver a Sevilla. El clip con más de 22.000 visualizaciones en apenas un día despertaba enseguida las reacciones de quienes conocen bien la ciudad: “Espero que lo disfrutéis mucho y queráis volver” o “Gracias por la visita”.

Tapas a 1,90 € y atención cercana

El vídeo de Nerea ha puesto en el radar a un local que, según las reseñas de Google, ya contaba con una base sólida de clientes fieles. Los miércoles las tapas cuestan 1,90 €: una promoción que muchos destacan como uno de los grandes reclamos del lugar.

Entre los platos más mencionados están las croquetas de rabo de toro, la ensaladilla de gambas, el salmorejo, el flamenquín y el wok de presa con verduras. Las opiniones coinciden en resaltar la comida casera, la buena presentación y, sobre todo, el trato del personal.

“Ya he ido tres veces, dos con mi familia y una con amigos. La comida buenísima y los camareros atentos”, cuenta una usuaria que destaca al camarero Juan “por su servicio cercano”. Otros clientes subrayan que el sitio es ideal “para ir con familia o amigos”, con ambiente tranquilo, buena limpieza y precios “más que razonables”.

Noticias relacionadas y más

Trepabocas se encuentra en la zona de Fleming, a pocos pasos del centro histórico, muy cerca de la muralla y a cinco minutos andando la sinagoga. Una ubicación que lo convierte en parada natural para quienes pasan el día explorando Córdoba y buscan comer bien sin dejarse un dineral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
  3. Ani Gómez, cordobesa ganadora del Rasca de la ONCE en Alcolea: 'Me ha tocado hoy cuando menos había metido
  4. El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
  5. La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
  6. El Balcón del Guadalquivir se convertirá en una gran zona verde que cubrirá el tanque de tormentas
  7. Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda
  8. Casi mil familias se benefician de las obras de rehabilitación del barrio del Santuario en Córdoba

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

Jamón y 'coppa' ibérica gratis en este flamante bar de Córdoba: “Así da gusto madrugar”

Jamón y 'coppa' ibérica gratis en este flamante bar de Córdoba: “Así da gusto madrugar”

El Cabildo de Córdoba reconoce a los 'héroes' que salvaron del incendio a la Mezquita-Catedral

Jesús Maldonado, propietario del Bar Santos: "A mi tío le dio hambre, le bajó su señora una tortilla y ahí empezó ya hasta el día de hoy"

Jesús Maldonado, propietario del Bar Santos: "A mi tío le dio hambre, le bajó su señora una tortilla y ahí empezó ya hasta el día de hoy"

El palacio de los marqueses del Villar, una casa solariega del XVII, en obras para albergar apartamentos turísticos

El palacio de los marqueses del Villar, una casa solariega del XVII, en obras para albergar apartamentos turísticos

Pablo Pérez, director científico cordobés del Imibic: "La mejor inversión que podemos hacer en salud es a través de la alimentación"

Pablo Pérez, director científico cordobés del Imibic: "La mejor inversión que podemos hacer en salud es a través de la alimentación"

El aviso amarillo vuelve a Córdoba con la borrasca Claudia: estas son las zonas afectadas

El aviso amarillo vuelve a Córdoba con la borrasca Claudia: estas son las zonas afectadas

Más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios: así es el nuevo plan de actuación integral de Sadeco en Córdoba

Más papeleras, más baldeo y limpiezas intensivas por barrios: así es el nuevo plan de actuación integral de Sadeco en Córdoba
Tracking Pixel Contents