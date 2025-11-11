Una pasarela peatonal unirá el Figueroa con Huerta de Santa Isabel por encima de la ronda

Una pasarela peatonal unirá el barrio del Parque Figueroa con el de Huerta de Santa Isabel atravesando la ronda de Poniente. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha sacado a licitación la redacción del proyecto, que se enmarca en el futuro parque que formará parte del anillo verde y que estará entre los citados barrios.

En este caso, Urbanismo ha encargado los trabajos para redactar el proyecto de una pasarela que conectará dos zonas de ese parque, denominado de Poniente-Miralbaida o simplemente de Poniente y que tiene varias zonas diferenciadas, ubicadas en distintos barrios y, por tanto, atravesado por la A-350.

La pasarela y el parque, que ya estaban previstos en el PGOU, vendrán a satisfacer varias demandas ciudadanas. Por un lado, que se puedan usar espacios libres de la ciudad y hacerlo, además, con una zona de esparcimiento. Por otro, resolver a la mayor brevedad posible el estado de unos terrenos de gran extensión que permanecen abandonados desde hace años. Por último, y no por ello menos importante, salvar una barrera como es la ronda con una gran pasarela peatonal, pues ahora la conexión es a través de pasos de peatones ubicados en la propia carretera.

Parque entre Miralbaida y Noreña. / Ramón Azañón

¿Dónde se ubicará la pasarela?

Según el plano que se incluye en los documentos del contrato, esa pasarela usaría el sendero denominado Vereda de Trassierra. En la zona del Figueroa, y para hacerse una idea, se localizará siguiendo el lateral de la residencia de la Aduana, dirección a la A-350 y en diagonal cruzaría la ronda para entrar en Huerta de Santa Isabel por Vereda de Trassierra-Escritora Gabriela Mistral. En cualquier caso, la localización definitiva vendrá con el proyecto ya redactado.

¿Cuánto se construirá la pasarela?

De momento, Urbanismo tiene que adjudicar la redacción del proyecto de la pasarela y luego vendrá la construcción de la misma. Las ofertas para hacerse con el contrato de redacción se podrán presentar hasta el 25 de noviembre y, una vez adjudicado, el plazo de ejecución es de tres meses (el encargo lleva aparejado también la dirección de obra, que durará lo que duren los trabajos).

Para este encargo, Urbanismo ha reservado un total de 113.666,59 euros, impuestos incluidos. La obra en sí costará un millón de euros.

Parque Poniente-Miralbaida

En cuanto a las obras del futuro parque Poniente-Miralbaida, están también ahora mismo en contratación un tramo del proyecto. Este parque, que además de Huerta de Santa Isabel, Miralbaida y Figueroa también tendrá un tramo de zona verde en Electromecánicas, sumará 7,5 hectáreas al anillo verde de la ciudad.

Esta parte del anillo verde tiene al norte la prolongación de la calle Isla Gomera; al oeste, el Paseo de los Verdiales y las calles El Vito, Fray Vasco y Maryan; al sur, la prolongación de la calle Tarud y las instalaciones de ADIF ubicadas junto a las vías del ferrocarril; y al oeste, la estación de servicio y las calles Cañada Real Mestas e Isla Chafarinas. El área en el que se va a intervenir ocupa una superficie de 90.000 metros cuadrados.