ECONOMÍA
MetalCórdoba fija su hoja de ruta para impulsar la innovación y la formación en el sector metalmecánico
La Junta Directiva celebra su primera reunión tras la renovación del órgano
MetalCórdoba ha celebrado su primera reunión de la Junta Directiva tras la Asamblea General del pasado 3 de octubre, en la que se eligieron oficialmente los nuevos miembros del órgano. Durante la sesión, los directivos coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre empresas, impulsar la innovación y reforzar la formación especializada como hoja de ruta. Asimismo, abordaron la planificación de iniciativas que respondan a las necesidades actuales y futuras de las empresas asociadas.
El encuentro se produce en un contexto de creciente dinamismo industrial en Córdoba, donde una decena de compañías están acometiendo inversiones cercanas a los 500 millones de euros, con la generación estimada de 1.300 empleos directos. Esta coyuntura refuerza la apuesta de MetalCórdoba por acompañar a sus asociados en los procesos de innovación, transformación digital y sostenibilidad que están redefiniendo el tejido productivo local.
Entre los ejes acordados destacan la colaboración empresa‑universidad, el impulso a la I+D+i, la formación del capital humano y la búsqueda de incentivos fiscales para favorecer la competitividad del sector. Estos objetivos, según subrayó la dirección, pretenden consolidar a la entidad como interlocutora y aliada clave del desarrollo industrial de la provincia.
MetalCórdoba reafirma así su compromiso de actuar como plataforma de cooperación y representación del sector metalmecánico cordobés, contribuyendo al fortalecimiento de una economía local innovadora, sostenible y generadora de empleo.
