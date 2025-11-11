MetalCórdoba fija su hoja de ruta para impulsar la innovación y la formación en el sector metalmecánico

MetalCórdoba ha celebrado su primera reunión de la Junta Directiva tras la Asamblea General del pasado 3 de octubre, en la que se eligieron oficialmente los nuevos miembros del órgano. Durante la sesión, los directivos coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre empresas, impulsar la innovación y reforzar la formación especializada como hoja de ruta. Asimismo, abordaron la planificación de iniciativas que respondan a las necesidades actuales y futuras de las empresas asociadas.

El encuentro se produce en un contexto de creciente dinamismo industrial en Córdoba, donde una decena de compañías están acometiendo inversiones cercanas a los 500 millones de euros, con la generación estimada de 1.300 empleos directos. Esta coyuntura refuerza la apuesta de MetalCórdoba por acompañar a sus asociados en los procesos de innovación, transformación digital y sostenibilidad que están redefiniendo el tejido productivo local.

Entre los ejes acordados destacan la colaboración empresa‑universidad, el impulso a la I+D+i, la formación del capital humano y la búsqueda de incentivos fiscales para favorecer la competitividad del sector. Estos objetivos, según subrayó la dirección, pretenden consolidar a la entidad como interlocutora y aliada clave del desarrollo industrial de la provincia.

MetalCórdoba reafirma así su compromiso de actuar como plataforma de cooperación y representación del sector metalmecánico cordobés, contribuyendo al fortalecimiento de una economía local innovadora, sostenible y generadora de empleo.