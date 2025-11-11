Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes 11 de octubre de 2025
Exposición
‘Córdoba, 1924-2000.La ciudad y el tiempo de Rafael de la Hoz’
La exposición Córdoba 1924-2000. La ciudad y el tiempo de Rafael de La-Hoz. se inaugura hoy y se podrá visitar hasta el próximo 7 de diciembre.
CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí.
Manríquez, 5.
11.00 horas.
Poesía
Nueva edición de la actividad ‘Versos en al-Andalus’
Tendrá lugar un recital de poesía de la mano de los poetas Juan Antonio Bernier, Marisa Calero, y María Ruiz. Presentará el acto José Luis García Clavero..
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Literatura infantil
Lectura para niños con ‘La Hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso – Pasaje de la Candelaria Heredia – Miralbaida) a cargo de Rafa Blanes y Mequetrefe, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Morera y Valle Hermoso.
17.00 horas.
Presentación libro
‘Recuperar la libertad por una España auténticamente democrática’
José Ramón Recuero Astray presentará su libro acompañado de José Manuel Otero Novas, Benito Gálvez, Ramón Estévez, y Pablo González-Pola de la Granja. Acceso por inscripción en el correo electrónico
cultura.circuloamistad@gmail.com.
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14
19.00 horas.
Semana del flamenco
Recital de flamenco
Con motivo de la 4ª Semana del flamenco, tendrá lugar un recital con Lucía Moreno, Ana Hernández y Marina Reyes, al cante y Fran Tari, a la guitarra. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal.
Ambrosio de Morales, s/n.
20.00 horas.
La imagen del sur
Muestra de cine social
Proyección de Yuyus verdes. Mujeres y disidencias en el tango, 38 minutos, Jimmy, 18 minutos y La montaña tóxica, 4 minutos. Con la presencia de Luis Miguel Ariza. Entrada libre.
CÓRDOBA. Centro Cívico Arrabal del Sur.
Ambrosio de Morales, s/n.
18.00-20.00 horas.
