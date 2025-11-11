El Hospital San Juan de Dios de Córdoba renueva su sello QH con una calificación superior en calidad asistencial.

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha renovado la acreditación Quality Healthcare (QH) que concede la Fundación IDIS, alcanzando el nivel QH+ 1 estrella. El reconocimiento destaca la excelencia del centro en la atención sanitaria y su compromiso con la mejora continua y la humanización asistencial.

El director gerente del hospital, Horacio Pijuán, ha señalado que este logro “refleja el compromiso constante del centro con la calidad asistencial y el esfuerzo del equipo de profesionales que sitúan al paciente en el centro de cada proceso”. También ha subrayado que el valor de la hospitalidad y la atención integral son ejes fundamentales en la cultura de mejora del hospital, informa el San Juan de Dios en una nota de prensa.

La acreditación QH, en su duodécima convocatoria, reconoce a las organizaciones sanitarias que avanzan de forma continuada en la implantación de sistemas de calidad. En esta edición participaron 129 entidades de todo el país; 23 optaron a una mejora de calificación y solo siete lo consiguieron, entre ellas, el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

Además de esta distinción, el centro ha renovado las certificaciones de su sistema de gestión integrado de calidad y medioambiente conforme a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, que avalan su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental. El hospital mantiene también líneas de mejora en eficiencia energética y consumo responsable de recursos naturales.

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba forma parte de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, institución internacional sin ánimo de lucro con casi cinco siglos de trayectoria en la atención sanitaria y social. En España, la provincia San Juan de Dios gestiona una red de 80 centros que atienden cada año a 2,6 millones de personas, y su actividad se extiende a los cinco continentes con más de 400 centros asistenciales