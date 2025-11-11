El Gobierno lamenta que "no ha dado tiempo a hacer nada" para repatriar al profesor cordobés fallecido en Vietnam
Juan Manuel Serradilla falleció el domingo por una pancreatitis aguda tras permanecer ingresado desde el 10 de septiembre
Europa Press
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha lamentado este martes que "desgraciadamente no ha dado tiempo a poder hacer nada" para repatriar al profesor cordobés residente en Santander, Juan Manuel Serradilla, que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda, donde falleció en la madrugada del domingo.
En declaraciones a los periodistas, junto a la comisaria principal de la Policía Nacional en la capital, María Dolores López, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, antes del acto por el Día de la Seguridad Privada, López ha explicado que se pidió ayuda a la Subdelegación del Gobierno para la repatriación del profesor ingresado en la UCI y ella la trasladó al Ejecutivo, si bien ha lamentado su muerte.
Al respecto, sus familiares crearon una plataforma de 'crowdfunding' para repatriar al docente a España y ha sido el portavoz de la familia, Fernando Bejar, quien ha comunicado el fallecimiento en un mensaje en la web. "Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío", ha escrito, a la vez que ha mandado el agradecimiento por "el apoyo y el cariño" recibido.
