El Gobierno lamenta que "no ha dado tiempo a hacer nada" para repatriar al profesor cordobés fallecido en Vietnam

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha lamentado este martes que "desgraciadamente no ha dado tiempo a poder hacer nada" para repatriar al profesor cordobés residente en Santander, Juan Manuel Serradilla, que permanecía ingresado en una UCI de Vietnam desde el 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda, donde falleció en la madrugada del domingo.

En declaraciones a los periodistas, junto a la comisaria principal de la Policía Nacional en la capital, María Dolores López, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ramón María Clemente, antes del acto por el Día de la Seguridad Privada, López ha explicado que se pidió ayuda a la Subdelegación del Gobierno para la repatriación del profesor ingresado en la UCI y ella la trasladó al Ejecutivo, si bien ha lamentado su muerte.

Al respecto, sus familiares crearon una plataforma de 'crowdfunding' para repatriar al docente a España y ha sido el portavoz de la familia, Fernando Bejar, quien ha comunicado el fallecimiento en un mensaje en la web. "Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío", ha escrito, a la vez que ha mandado el agradecimiento por "el apoyo y el cariño" recibido.