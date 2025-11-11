Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el martes 11 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 12 de noviembre, está prevista la siguiente inhumación:

Ángel Rodríguez Ortega

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de La Salud.

Los fallecidos en Córdoba el martes 11 de noviembre

La cara y la cruz del desahucio de un octogenario al que le han dado la sorpresa de su vida

