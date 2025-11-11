Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 11 de noviembre
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El 90% de las plazas de Formación Profesional vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado