Juzgados
Duro varapalo del Tribunal Supremo a los Hermanos Maristas por el Castillo de Maimón de Córdoba
El TS inadmite el recurso e impone las costas a los demandantes
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dado un nuevo (y quizá el último) varapalo a los Hermanos Maristas respecto al Castillo de Maimón, localizado en la zona de la Palomera de la capital cordobesa. La orden religiosa ha querido llegar hasta la última instancia jurisdiccional, pero no ha tenido éxito tampoco, ya que el TS ha dado de nuevo la razón al Ayuntamiento de Córdoba, como ya hizo en noviembre del 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y antes el juzgado de Primera Instancia nº 10 de Córdoba.
Cuál es el origen del problema
El Castillo de Maimón fue adquirido por los religiosos Maristas en el año 1946 , pero hay que remontarse a 2014 para conocer el origen de esta controversia administrativa y judicial. El problema reside en la interpretación que Ayuntamiento y Maristas hacen de un camino que cruza la finca (el camino número 41), ya que el Consistorio le dio calificación de camino público, mientras que la institución religiosa lo considera una zona privada de acceso a su finca.
La institución religiosa lleva más de una década reclamando esa cuestión porque quería ampliar los usos urbanísticos de la finca donde se ubica el Castillo de Maimón y dar carácter residencial y hotelero a ese inmueble. Ninguno de los juzgados por los que hay pasando la materia le han dado la razón a los Maristas. El TS, el último en pronunciarse, tampoco. De hecho, todos han aseverado que el camino 41 tiene una existencia y una naturaleza públicas indubitadas, con reflejo documentado al menos desde el último tercio del siglo XIX. El TS, el último en pronunciarse, tampoco.
Qué dice el TS en su fallo
En su fallo, el TS apunta la inadmisión a trámite "por incumplimiento palmario" de las exigencias que el artículo 89.2 LJCA impone al escrito de preparación, especialmente, por falta de identificación y justificación de la concurrencia de alguno de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento del TS. En este sentido, advierten que la pretensión de los demandantes "no es el ejercicio de la función nomofiláctica y unificadora (propia de este nuevo recurso de casación) respecto de los mismos, sino obtener un pronunciamiento ad casum sobre la motivación de las sentencias y la apreciación de la cosa juzgada". El TS, además, le impone a los demandantes las costas procesales (1.000 euros más el IVA correspondiente).
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores