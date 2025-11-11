La Diputación de Córdoba impulsa la pasarela elevada en Las Ermitas con la expropiación de terrenos

La Diputación de Córdoba tiene previsto aprobar esta semana de manera provisional el proyecto de construcción de una pasarela elevada para peatones y ciclistas en las Ermitas, que irá paralela a la carretera CO-3314 en su margen derecha según el sentido ascendente de la marcha. El proyecto, un mini Caminito del Rey en la Sierra cordobesa, cuenta con un presupuesto de licitación (IVA incluido) de 198.605,14 euros, e irá con cargo al programa de mejoras de la seguridad vial en la red de carreteras de la institución provincial.

Mejora de la seguridad vial

La actuación, de hecho, pretende la mejora de la seguridad vial, en un tramo de la CO-3314, entre el final de la Cuesta del Reventón y el descansadero de la Fuente de Las Ermitas, debido al elevado volumen de tráfico existente tanto peatonal (senderistas) como de vehículos sobre todo los días festivos y en periodos vacacionales. Para aumentar dicha seguridad vial se va a construir una pasarela peatonal, con estructura de acero y elementos de madera (pavimento y barandilla), con una longitud de 280 metros lineales con anchura de 2 metros. Con ello, se va a eliminar conflictos entre los diferentes usuarios y se va a reducir en mucho el riesgo de atropellos y accidentes.

Un ciclista asciende a las Ermitas. / MANUEL MURILLO

Expropiaciones

La naturaleza de las obras proyectadas lleva consigo la ocupación de terrenos, pues hay actuaciones que se realizarán en propiedad privada, asimismo es posible que se produzca algún daño en los cultivos derivado de la ejecución de las obras. Por ello, la Diputación debe aprobar, por un lado, el proyecto, para poder acordar la publicación del anuncio de su aprobación provisional junto con la relación de bienes y derechos necesarios que den inicio el correspondiente expediente de expropiación forzosa de los mismos afectados por las obras previstas. En concreto, las obras afectarán a un solo propietario, Viuda de Victoriano Gómez SA, empresa a la que se le tienen que expropiar 700 metros cuadrados de suelo agrícola. La aprobación del proyecto implicará la declaración de utilidad pública del mismo.