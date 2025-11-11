Crespo cruza la pasarela y pierde a una amiga en la Gala 8 de OT 2025

Cruzó la pasarela y dio un paso más en su permanencia en el concurso de talentos Operación Triunfo, de Prime Video. El cordobés Crespo (Lucena) enamoró este lunes al público y al jurado con su interpretación de Me has invitado a bailar durante la Gala 8, donde también tuvo que despedirse de una amiga, María Cruz, que fue expulsada tras perder su duelo con Cristina.

En los días previos al espectáculo, se pudo observar cómo la concursante canaria gastaba una broma a Javi Crespo (alterando la infusión que tomaba) o cómo los dos jóvenes jugaban al pilla pilla durante uno de sus momentos de expansión en la academia. La expulsión de María Cruz, sin embargo, era algo barruntado hasta por ella misma, que lo ha tomado con buen humor.

En cuanto al trabajo de Crespo en estos días, las redes han difundido vídeos donde se le puede ver ensayando con los profesores. Durante una de esas sesiones, Vic Mirayas llegó a reconocer al joven lucentino que "hay algo de este sufrimiento (en su interpretación) que me hace sentir", haciendo hincapié en que "los extremos me molan".

Con corbata y emoción

Finalmente, durante la Gala 8 Crespo lució corbata y camisa sobre el escenario, y dio un toque algo más dulce (y menos macarra) al tema de Dani Fernández. Su versión de Me has invitado a bailar fue acogida entre aplausos por los espectadores que estaban presentes en el plató.

Olivia se alzó como favorita de la semana, con un 35 % de los votos, en tanto que Guille Toledano y Lucia Casani han sido los dos nominados y ahora pelearán por no abandonar la academia.

Cita con los fans

Los seguidores del talent show podrán encontrarse con estos jóvenes artistas el próximo sábado, 15 de noviembre, en las tres firmas de discos organizadas en diferentes puntos de España. En concreto, al cordobés Crespo se le espera en el Palacio olímpico de Badalona junto a Cristina y Guillo Rist.