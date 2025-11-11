¿Quién será el Rey Mago? Publicado el listado provisional de admitidos para ser Gaspar en la Cabalgata de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha publicado el listado provisional de admitidos y excluidos para encarnar al rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba el próximo 5 de enero. Cabe recordar que este año, el Consistorio cordobés ha propiciado un “baile de coronas” para el evento más esperado por los niños cordobeses, y es que por primera vez habrá un sorteo popular para encarnar al rey Gaspar y no a Melchor, como se venía haciendo hasta la fecha.

El año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba ya cambió la tradición de que fueran las Peñas Cordobesas las que eligieran al Rey Baltasar. Desde la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares han justificado como “un simple cambio”, que ahora el sorteo popular escoja a Gaspar, mientras que la Federación de Peñas Cordobesas será la encargada de elegir este año al rey Melchor.

La Cabalgata de Reyes del 2025 en Córdoba. / MANUEL MURILLO

Tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos, se abre un periodo de diez días hábiles para subsanar cualquier defecto que haya motivado la exclusión. Los afectados tienen de plazo desde el 11 al 24 de noviembre para presentar alegaciones.

Sorteo del rey Gaspar

Como es tradicional, el sorteo para la elección popular del Rey Mago de la Cabalgata de Reyes de Córdoba tendrá lugar en el salón de plenos de Capitulares en un evento abierto al público y en el que podrán estar presentes los aspirantes a la corona. Tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 21.00 horas.

Puedes consultar el listado de admitidos y excluidos aquí.