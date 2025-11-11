Córdoba inaugura la Casa de la Solidaridad: qué es, cómo funciona y quién la gestiona

La Casa de la Solidaridad de Córdobaabrirá sus puertas el viernes 14 de noviembre con unas jornadas de puertas abiertas para que la ciudadanía pueda conocer este edificio ubicado en el antiguo cuartel de Lepanto. A partir del día 17 de noviembre serán ya los colectivos los que irán tomando posesión de las dependencias municipales y empezando a trabajar en este espacio que pone a su disposición el Ayuntamiento de Córdoba.

"El principal objetivo de esta casa es que sea el hogar de los colectivos que se dedican al ámbito de la cooperación y la solidaridad a nivel local y de alguna manera también global", ha resumido Narci Ruiz, delegada de Cooperación y Solidaridad en el Ayuntamiento de Córdoba.

Un proyecto de 2006

La delegada ha reconocido este lunes que la apertura de este espacio ha sufrido un ligero retraso (estaba prevista en septiembre) y ha recordado que no es una iniciativa reciente, sino que su origen se remonta a la Asamblea de Cooperación del Programa Municipal de Presupuestos Participativos del año 2006. Aquel proyecto se consolidó en el marco del Plan Municipal de Paz y Solidaridad 2018-2022, aprobado por unanimidad por el Pleno de Córdoba. "Hoy la apertura de este espacio ya es una realidad y va más allá del cumplimiento de una promesa. Es la materialización de nuestro compromiso con la planificación estratégica de futuro de nuestra ciudad, tal como lo establece la Agenda Córdoba en su tercer eje sobre cohesión social", ha añadido Ruiz. "Este eje lo que busca es una ciudad más justa, más equilibrada, igualitaria, participativa e inclusiva, que como sabéis son conceptos claves precisamente del ámbito de la cooperación y la solidaridad", ha resumido.

Subvenciones

Por otro lado, la delegada del PP ha explicado que la Agenda Córdoba prevé la consolidación de un sistema estable de convocatorias de subvenciones para entidades sociales y de cooperación, en el que ya está trabajando el gobierno local para garantizar un apoyo continuado al tejido asociativo que representa fundamentalmente Córdoba Solidaria.

En este sentido, la Casa de la Solidaridad busca ser el referente físico que dota de infraestructura a este sistema consolidado en torno a la Cooperación, que prevé herramientas, espacios y recursos para que las organizaciones sigan creciendo. En este sentido, los colectivos tendrán en este inmueble un lugar para reunirse, trabajar y llevar a cabo actividades formativas.

La delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz, informa sobra la apertura de la Casa de la Solidaridad. / MANUEL MURILLO

525 metros para la solidaridad

La Casa de la Solidaridad dispone de 525 metros cuadrados destinados a ser centro de la cooperación internacional, de la educación para el desarrollo y también a la atención social a personas inmigrantes en la ciudad. La inversión total que el Ayuntamiento ha destinado a este recurso hasta la fecha asciende a más de 1.120.000 euros. De este montante, 1.060.000 euros se ha dedicado a la rehabilitación del espacio y el resto, al mobiliario. Además, para el ejercicio 2026 se han consignado nuevas cuantías presupuestarias destinadas a equipamiento adicional y señalética inclusiva para garantizar la accesibilidad.

Este equipamiento cuenta con dependencias comunes, salón de actos, office, salas talleres y oficinas individuales para el uso de las entidades y agrupaciones cuyo ámbito de actuación sea la cooperación, la acción humanitaria o la educación para el desarrollo. "En definitiva, un punto de encuentro donde ellos puedan materializar esas reuniones y se pueda considerar el hogar de todos estos colectivos que venían reclamando desde hacía muchísimo tiempo y que hoy podemos ofrecerles", ha concluido diciendo la delegada.

Reglamento de funcionamiento

La Casa de la Solidaridad cuenta con un reglamento de funcionamiento, que es la herramienta que permitirá que la casa funcione con orden, equidad y también transparencia. "Garantizará precisamente esa vocación del servicio público en el funcionamiento cotidiano y establecerá mecanismos de participación de los propios colectivos", ha indicado Ruiz. Para ello, se constituirá una comisión de gestión que será el órgano de participación y representación de las entidades en la gestión del uso de las instalaciones. La idea es que sean espacios rotatorios en los que puedan ir trabajando y dándole salida a sus funciones y a sus necesidades.

De este modo, la función del Ayuntamiento será meramente el apoyo, ya que será Córdoba Solidaria la que gestionará el espacio. "Con la apertura de la Casa de la Solidaridad, Córdoba da un paso definitivo en la consolidación de su compromiso con las políticas de cooperación y solidaridad. Estamos construyendo juntos una ciudad más justa, más solidaria y más global, tolerante, respetuosa, avanzando firmemente los objetivos de cohesión social marcados por nuestra Agenda Córdoba", concluye Ruiz.