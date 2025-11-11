Hacemos Córdoba exige un plan de limpieza por barrios, un plan de desratización y más empleos en Sadeco

Hacemos Córdoba planteará una moción en el Pleno de Córdoba, que se celebra este jueves, para exigir un plan de limpieza por barrios y otro de desratización de la ciudad. "Ya está bien que la solución sea cambiar de gerente en Sadeco; el PP tiene una oportunidad buenísima para poner freno a la problemática de la limpieza en la ciudad", ha dicho este martes el viceportavoz de la confluencia en el Ayuntamiento de Córdoba.

José Carlos Ruiz ha recordado que la ciudad fue en su momento un referente de limpieza urbana y de la gestión pública de la misma, pero que en la actualidad el sentir de la ciudadanía y de los propios trabajadores es muy distinto: "No paran de trasladarnos quejas", ha asegurado el edil para lamentar que los empleados de Sadeco se hayan convertido en "bomberos" que van de un sitio a otro de la ciudad "apagando fuegos por la mala gestión del PP".

José Carlos Ruiz, viceportavoz de Hacemos Córdoba. / CÓRDOBA

Irregularidades y auditoría

La moción de Hacemos Córdoba incluirá la exigencia de una auditoría externa de los cuatro años de gestión del exgerente Francisco Ruiz, al que este grupo municipal ha denunciado por un caso de supuestas puertas giratorias al estar trabajando en la empresa que en la actualidad mantiene los contenedores de basura. Ruiz ha recordado que un informe de la asesoría jurídica del municipal rechazó que existiera una irregularidad en esa contratación del exgerente, si bien apuntó a un posible fraccionamiento de contratos durante su etapa al frente de Sadeco.

Plan de reforzamiento de limpieza

Por último, desde Hacemos rechazan la externalización de más contratos en Sadeco y lamentan que se hayan externalizado servicios como el mantenimiento y limpieza de contenedores o que se haya acordado un renting de vehículos. Hacemos considera que los camiones salen más caros que si se compraran y que encima son diesel. Por último, también piden acabar con la subcontrata del servicio de mecánica y piden que sean trabajadores de la empresa los que lleven a cabo esta labor.

"Además, apostamos por un proyecto Sadeco 5.0 público, porque ya hemos regalado bastante con el primer lote de la pirólisis", ha indicado Ruiz que también pide al alcalde cumplir su promesa de sacar 50 plazas al año por la tasa de reposición (200 en el mandato de las que faltarían 100). La moción también pide recuperar el servicio de recogida de enseres de gran volumen, que antes funcionaba con 48 horas y actualmente llega a las 2 semanas, según los datos de Hacemos.

En última instancia, Hacemos ha condenado la agresión a un trabajador de 49 años por LGTBIfobia y ha exigido al alcalde una mayor condena institucional y que empiece el pleno condenando estos ataques.