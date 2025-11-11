Córdoba Ecuestre impulsa la inclusión con una visita del Grupo Prode a las Caballerizas Reales

Córdoba Ecuestre ha reafirmado su apuesta por la inclusión y la accesibilidad cultural con una visita guiada gratuita de integrantes del Grupo Prode a las Caballerizas Reales. La actividad ofreció una experiencia educativa y participativa en un entorno patrimonial de gran valor histórico, explica Córdoba Ecuestre en una nota de prensa.

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogieron una visita organizada por esta entidad en la que participaron siete alumnos y dos monitores del Grupo Prode. Durante la jornada, desarrollada entre las 11.00 y las 12.00 horas, los asistentes recorrieron los distintos espacios del recinto, "descubriendo su historia ecuestre, su riqueza patrimonial y su papel como referente cultural vivo en la ciudad".

Inclusión social

La actividad se enmarca en el "compromiso de la institución con la inclusión social y la responsabilidad corporativa, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la cultura". Desde Córdoba Ecuestre subrayan que el objetivo es "acercar la historia, la cultura y la tradición ecuestre a todos los colectivos, favoreciendo la participación y la integración".

Por su parte, el Grupo Prode desarrolla proyectos centrados en acompañar a cada persona hacia una vida plena y con sentido, "guiándose por valores como la justicia social, la dignidad, la igualdad y la innovación social".