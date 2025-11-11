Laboral
CCOO analiza en Córdoba los efectos de la inteligencia artificial en el empleo y la negociación colectiva
El sindicato celebra unas jornadas en colaboración con el Imdeec
CCOO de Córdoba ha celebrado las jornadas IA. La inteligencia artificial y sus efectos en la negociación colectiva y el empleo, un encuentro para debatir sobre los retos y oportunidades que plantea la tecnología en el ámbito laboral. La actividad se enmarca en el programa Formación para la calidad del empleo 2024, desarrollado con la colaboración del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec).
Durante la inauguración, la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, señaló que la inteligencia artificial “ya no es una promesa de futuro, sino una realidad que está transformando nuestra manera de trabajar y de entender las relaciones laborales”. Añadió que el sindicato considera la IA “una oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo, eliminar tareas repetitivas y facilitar la conciliación”, aunque advirtió de los riesgos asociados a su uso sin control democrático, como “la precarización algorítmica o la discriminación automatizada”. Borrego, explica la nota de prensa de CCOO, defendió que “la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas, con supervisión humana y participación sindical”.
Por su parte, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, subrayó que la IA “ha llegado para quedarse y para colaborar con los trabajadores mejorando los procedimientos productivos”. En su intervención, destacó también la necesidad de “fomentar el emprendimiento femenino” y anunció un nuevo programa conjunto con CCOO centrado en apoyar la iniciativa empresarial de las mujeres.
La secretaria de Empleo de CCOO, Ana Belén Acaiña, explicó que estas jornadas nacen con el propósito de “reflexionar sobre los efectos de la inteligencia artificial en los derechos laborales y escuchar tanto a quienes la investigan como a quienes la viven en su día a día”.
El encuentro contó con la participación de tres especialistas en derecho laboral y nuevas tecnologías: Fernando Rocha Sánchez, de la Escuela del Trabajo de CCOO, que abordó los retos sindicales de la IA en el mundo del trabajo; Lucía Aranguez Valenzuela, profesora de la Universidad de Málaga, que analizó su impacto en la negociación colectiva y la igualdad de género; y Henar Álvarez Cuesta, catedrática de la Universidad de León, que centró su ponencia en la prevención de riesgos laborales.
