La cara y la cruz del desahucio de un octogenario al que le han dado la sorpresa de su vida

Juan Alba, el octogenario cordobés que llevaba diez años viviendo de alquiler en un local transformado en piso, ha tenido que abandonar su vivienda este martes al consumar las autoridades judiciales el lanzamiento anunciado. El anciano llevaba días preparando su petate para abandonar la que ha sido su vivienda en el barrio de Levante. Jubilado con pocos ingresos, ha estado luchando por permanecer en el inmueble con la ayuda de la Asociación de Familias Necesitadas Anfane, pero al final no ha sido posible permanecer en el piso, pese a su situación de vulnerabilidad y al informe correspondiente de Asuntos Sociales.

Cuando él se instaló en la vivienda, el propietario no le dijo que sobre el inmueble había una ejecución hipotecaria pendiente, un proceso largo que ha culminado ahora con el desalojo del inquilino. Sin otro lugar donde residir, una amiga se ha ofrecido a acogerlo, a la espera de que se instale en un piso compartido, ya que con sus ingresos actuales, 800 euros de pensión, no podrá hacer frente al alquiler de una vivienda. Cabe recordar que en el piso-local en el que residía pagaba 300 euros de cuota.

Juan Alba abandona la vivienda con las cosas que ha podido llevarse. / Manuel Murillo

El trago amargo del desalojo ha sido menos amargo gracias a una sorpresa inesperada, según ha explicado Juan Alba. "Después de treinta años, he podido reencontrarme con dos de mis hijos", ha explicado, gracias a una nieta que les ha presentado. "Por circunstancias de la vida", llevaba décadas sin verlos. "A mi hija la vi por última vez con cinco añitos", ha comentado ilusionado, "no me esperaba que algo así podría ocurrir justo el día que estaba destinado a ser uno de los más tristes". Después de todo lo vivido, y pese al mal trago y al futuro incierto, se agarra a la vida. "Me quedo con esa emoción, ha sido la mayor satisfacción del mundo", ha asegurado.

Manuel Murillo

El desalojo se ha producido sin incidencias. "Tenía todo preparado, he dejado un montón de cosas atrás, como muebles, sofás que no puedo llevarme a ningún sitio, solo he cogido los recuerdos, el televisor y las cosas más necesarias", ha comentado. Aunque han declinado hacer fotos del encuentro, que prefieren mantener en privado, sus hijos César y Mercedes esperaron a que culminara el desahucio para presentarse ante su padre, que estaba muy nervioso por lo que estaba ocurriendo. "Ahora vamos a tomar algo juntos y luego ya se verá qué hacemos después", ha planteado Alba, que de momento se instalará con una amiga. "Anfane tenía una habitación preparada para mí en su centro, pero he preferido instalarme con esta amiga temporalmente". El presidente de la asociación ha acompañado a Juan durante el desalojo, en el que también se ha visto a numerosos vecinos. Según ha relatado Alba, "estoy muy agradecido a la asociación por todo lo que han hecho, yo intentaré seguir mi vida a partir de ahora, he solicitado un piso a Vimcorsa y espero que pronto me ofrezcan algo".