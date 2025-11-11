El Cabildo Catedral patrocinará el 5º Congreso Internacional de Pluriel en 2026, que se celebrará en Córdoba

El Cabildo Catedral de Córdoba y la plataforma universitaria Pluriel han firmado un convenio para la celebración del 5º Congreso Internacional de la red, que tendrá lugar del 10 al 14 de febrero de 2026. El encuentro reunirá a investigadores y representantes de distintas confesiones para reflexionar sobre los desafíos actuales del diálogo entre el cristianismo y el islam.

El acuerdo, suscrito entre el Cabildo Catedral y Pluriel -la Plateforme Universitaire de Recherche sur l’Islam, dependiente de la Universidad Católica de Lyon-, contó con la presencia del obispo de Córdoba, Jesús Fernández González. El convenio establece que las sesiones del congreso se celebrarán en espacios institucionales del Cabildo, que también facilitará el acceso de los participantes a la Mezquita-Catedral y a la experiencia nocturna El alma de Córdoba, informa el Cabildo en una nota de prensa.

Punto de encuentro religioso

Durante cinco días, la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para teólogos, académicos y especialistas en el diálogo interreligioso procedentes de universidades y centros de pensamiento de todo el mundo. El objetivo de esta cita es promover la comprensión mutua entre culturas y religiones, en una propuesta académica que fomenta la cooperación, la educación y la paz social.

El Cabildo Catedral de Córdoba patrocinará el 5º Congreso Internacional de Pluriel en 2026. / CÓRDOBA

Pluriel, impulsada por la Universidad Católica de Lyon, agrupa a más de 300 investigadores de diferentes instituciones internacionales. Su labor se centra en el estudio del islam y su relación con las sociedades contemporáneas, fomentando el entendimiento y el intercambio científico.

El deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, destacó la "relevancia del evento para la proyección cultural y espiritual de Córdoba". Subrayó que la celebración del congreso “refuerza la vocación universal de la Mezquita-Catedral como espacio de encuentro y diálogo” y añadió que el Cabildo “trabaja para que este monumento, símbolo de historia compartida, sea también un puente hacia la cooperación y la paz”.

Con esta colaboración, el Cabildo consolida su "compromiso con el conocimiento, el respeto y la convivencia, valores que sitúan a la Mezquita-Catedral como referente internacional en el diálogo entre fe, razón y cultura".