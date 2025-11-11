El barrio del Parque Figueroa de Córdoba, a la espera de que comiencen sus obras de rehabilitación

Mientras los barrios del Santuario y San José Obrero han culminado ya sus obras de rehabilitación, el del Parque Figueroa está a la espera de que puedan iniciarse. Las solicitudes tramitadas por los vecinos de este último, sin embargo, han sido escasas.

El barrio del Parque Figueroa, a la espera de que comiencen sus obras de rehabilitación

Aún así, Vimcorsa ya ha aprobado la convocatoria de subvenciones que servirán para ejecutar en varios bloques trabajos de rehabilitación y eficiencia energética. Del total de 72 edificios que podían acogerse a las solicitudes, serán solo 12 los beneficiarios, lo que se traducirá en la mejora de vivienda para 240 familias.

Subvenciones adicionales

Además, existen subvenciones adicionales para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica (que no tendrán que pagar nada). En este caso, el Ayuntamiento pondrá 1,4 millones de euros (más de la mitad de la parte subvencionable de las actuaciones) y la Junta aportará una cantidad más o menos similar.

En general, las obras que se ejecutarán consistirán en una mejora general de la envolvente térmica, lo que permitirá una reducción del consumo y una rebaja en la factura.