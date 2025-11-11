El Ayuntamiento de Córdoba condena el ataque homófobo sufrido por un hombre en Cruz de Juarez

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, ratifica su compromiso con el colectivo LGTBI y defiende que en la ciudad no tienen cabida actitudes homófobas y mucho menos conductas violentas, en referencia a la agresión denunciada por un hombre el pasado viernes. Este fin de semana un hombre de 49 años denunció una agresión homófoba sufrida en la noche de este viernes 7 de noviembre, por parte de un "grupo de jóvenes que estaban borrachos y empezaron a realizarle comentarios homófobos", según refleja el parte del servicio de Urgencias que le atendió que ha sido enviado de oficio al Juzgado de Guardia. El hombre sufrió la rotura de la mandíbula en este ataque que se produjo en el entorno de la avenida Cruz de Juárez y el Vial Norte.

El sindicato UGT y los grupos municipales de PSOE y Hacemos Córdoba habían condenado ya el ataque, a la que ahora se suma el equipo de gobierno. En una nota de prensa, la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, ha señalado que el gobierno municipal “es firme frente a cualquier actitud de discriminación que pueda darse por razón de género y más aún si trata de episodios de acoso o violencia”. En este sentido, Aguilar ha condenado dicha agresión y ha deseado una pronta recuperación al afectado.

‘Espacio Libre de LGTBIfobia’

Aguilar ha indicado que el Ayuntamiento está a la espera de la resolución de la convocatoria de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, regulada por la Orden de 21 de mayo de 2025, para que la ciudad obtenga el reconocimiento de ‘Espacio Libre de LGTBIfobia’. “Es un paso importante que evidencia ese compromiso en la lucha contra cualquier acto de discriminación o ante conductas violentas”, ha señalado la delegada.

Aguilar ha recordado con extensión las medidas que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha adoptado en ese sentido, entre las que destaca la adenda al convenio específico de colaboración con el Colegio de Abogados de la provincia para ampliar su servicio de asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de LGTBIfobia y sus familiares.