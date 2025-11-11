Ani Gómez, cordobesa ganadora el Rasca de la ONCE en Alcolea: "Me ha tocado hoy cuando menos había metido"

Ani Gómez, una vecina de la barriada de Alcolea, en Córdoba, ha sido agraciada con un ‘Rasca y Gana’ de la ONCE. El boleto que ha rascado este martes estaba premiado con 300.000 euros. La mujer ha acudido esta mañana de martes como todos los días al bar Rubio, en la barriada periférica, para desayunar. "Me gustan los Rasca, aunque no estoy picada con ellos, pero es verdad que meto de vez en cuando", comenta esta cordobesa de 73 años. "Lo curioso es que me ha tocado hoy cuando menos había metido", explica a Diario CÓRDOBA contenta de salir en el periódico: "!Qué más da, si lo sabe ya todo el pueblo!", dice constatando que en Alcolea las noticias vuelan rápido.

En concreto, el Rasca ganador le ha costado 2 euros y era uno especial de Navidad. "Al principio pensé que no me había tocado nada, pero para mi sorpresa vi que ya tenía dos acebos y se lo dije a mi amiga Pilar", añade. "Cuando le ha dado el boleto a Antonio, el vendedor de la ONCE que viene a Alcolea los lunes y los martes, me ha dicho que tenía que ir al banco a recoger el dinero por ser más de 1.000 euros, pero no me lo creía".

Ana Gómez y su marido Antonio Medina, con el Rasca de Navidad premiado. / CÓRDOBA

Un pellizco a sus hijas y nietos

Ahora, la afortunada está pensando ya en qué gastará los 300.000 euros del premio del Rasca de la ONCE, aunque tiene seguro que le dará un pellizco importante a sus hijas y a sus nietos. Ana celebra el golpe de suerte convencida de que el vendedor les trae suerte: "La semana pasada dio un premio de 120.000 euros", asegura Ana que, junto a su marido Antonio Medina, se prepara para pasar una Navidad muy especial gracias a este anticipado rasca de suerte.