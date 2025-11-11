Dos alumnos cordobeses ganan el certamen iberoamericano de divulgación científica Ciencia en Acción

Dos alumnos de Bachillerato del CES Lope de Vega de Córdoba han obtenido el primer premio ex aequo en su categoría dentro del prestigioso certamen iberoamericano de divulgación científica Ciencia en Acción. Su trabajo, titulado Impacto del tabaco en la capacidad pulmonar. Una propuesta innovadora de medición mediante Scratch y el uso de Respiron, ha sido reconocido por el jurado por su originalidad, rigor y creatividad al combinar la programación con la investigación biomédica.

Este proyecto se ha desarrollado dentro de la asignatura Jóvenes con Investigadores, una de las dos materias propias del centro que promueven la vocación científica e investigadora entre nuestro alumnado de Bachillerato. A través de ellas, los estudiantes tienen la oportunidad de diseñar y llevar a cabo sus propios proyectos de investigación, aplicar metodologías experimentales y participar en convocatorias y certámenes científicos.

El certamen Ciencia en Acción, que promueve la cultura científica, la curiosidad y la vocación investigadora entre estudiantes de toda Iberoamérica, celebró su gran cita del 7 al 9 de noviembre de 2025 en Onda (Castellón). En su 26ª edición, reunió proyectos de disciplinas como física, química, matemáticas, biología, tecnología, medio ambiente y Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

"La obtención de este primer premio supone un importante reconocimiento al esfuerzo, la capacidad de trabajo y la pasión por la ciencia de nuestros estudiantes", señala el centro. En las próximas semanas se confirmará si podrán representar al Lope de Vega en la final internacional del certamen.

Desde el equipo docente y la dirección del centro han felicitado a los alumnos "por este logro tan destacado", así como al profesorado y a las familias que han acompañado su proceso de investigación y preparación.