EDUCACIÓN
Dos alumnos cordobeses ganan el certamen iberoamericano de divulgación científica Ciencia en Acción
Los estudiantes de Bachillerato del CES Lope de Vega realizaron un trabajo sobre el impacto del tabaco en la capacidad pulmonar
Dos alumnos de Bachillerato del CES Lope de Vega de Córdoba han obtenido el primer premio ex aequo en su categoría dentro del prestigioso certamen iberoamericano de divulgación científica Ciencia en Acción. Su trabajo, titulado Impacto del tabaco en la capacidad pulmonar. Una propuesta innovadora de medición mediante Scratch y el uso de Respiron, ha sido reconocido por el jurado por su originalidad, rigor y creatividad al combinar la programación con la investigación biomédica.
Este proyecto se ha desarrollado dentro de la asignatura Jóvenes con Investigadores, una de las dos materias propias del centro que promueven la vocación científica e investigadora entre nuestro alumnado de Bachillerato. A través de ellas, los estudiantes tienen la oportunidad de diseñar y llevar a cabo sus propios proyectos de investigación, aplicar metodologías experimentales y participar en convocatorias y certámenes científicos.
El certamen Ciencia en Acción, que promueve la cultura científica, la curiosidad y la vocación investigadora entre estudiantes de toda Iberoamérica, celebró su gran cita del 7 al 9 de noviembre de 2025 en Onda (Castellón). En su 26ª edición, reunió proyectos de disciplinas como física, química, matemáticas, biología, tecnología, medio ambiente y Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
"La obtención de este primer premio supone un importante reconocimiento al esfuerzo, la capacidad de trabajo y la pasión por la ciencia de nuestros estudiantes", señala el centro. En las próximas semanas se confirmará si podrán representar al Lope de Vega en la final internacional del certamen.
Desde el equipo docente y la dirección del centro han felicitado a los alumnos "por este logro tan destacado", así como al profesorado y a las familias que han acompañado su proceso de investigación y preparación.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
- El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión