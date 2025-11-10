Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Urbanismo tramita otros dos bloques de apartamentos turísticos en Córdoba: estos son los barrios en los que se instalarán

Ninguno de los proyectos está previsto ni en el centro ni en el casco histórico, lo que suele ser habitual

Imagen de archivo de un joven saliendo con maletas de un bloque de apartamentos turísticos de la ciudad. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Córdoba

El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba saca a información pública este lunes sendos proyectos de apartamentos turísticos que han solicitado calificación ambiental (paso previo a la licencia) en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU).

Ninguno de los dos proyectos se ubica ni en el casco histórico ni en el centro de la ciudad, los barrios por excelencia que concentran estos modelos de alojamientos. En concreto, uno de ellos está previsto en la calle Virgen de la Salud, en el barrio de Vista Alegre, y el otro en Pintor Aguilera Amata, por el entorno de Santa Rosa.

Licencias

Durante los últimos años, han sido numerosos los permisos y licencias concedidos por Urbanismo para la apertura de nuevos apartamentos turísticos en la ciudad. Cabe recordar que esta actividad de alojamiento no está vetada en ningún punto de la ciudad, mientras que sí lo está la de viviendas de uso turístico (VUT), en este caso, para los distritos centro y sur.

La diferencia, normalmente los apartamentos turísticos ocupan todo un bloque de viviendas con servicios que se asemejan más a un hotel, mientras las VUT son viviendas turísticas dentro de bloques donde también hay uso residencial.

