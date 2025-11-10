La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La exposición de Egipto organizada por el Ayuntamiento, la feria agroalimentaria Sabor a Córdoba y la petición al Gobierno central para la cesión de un tramo de la N-IV por el tráfico de la BLET marcan el devenir informativo
La exposición de Egipto en Córdoba, El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, organizada por el Ayuntamiento, abrirá al público el 4 de diciembre y permanecerá hasta el 5 de abril. La muestra es una mirada a las etapas tempranas de la vida en la civilización del país del Nilo. Con esta interesante propuesta cultural abrimos un boletín vespertino cargado de noticias. Así, destacamos, en provincia, que los pueblos adquieren el protagonismo de la mayor muestra agroalimentaria, Sabor a Córdoba. Y, de regreso a la capital, damos cuenta de la petición formal del Ayuntamiento al Gobierno central para la cesión de un tramo de la N-IV para derivar tráfico de la BLET.
- Córdoba inaugurará el 4 de diciembre la muestra inédita sobre la infancia y adolescencia del antiguo Egipto
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la BLET
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El 90% de las plazas de FP vinculadas a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba ya están cubiertas
- El menor de dos años maltratado y sedado por su madre en Córdoba se encuentra con una familia de acogida
- El Ayuntamiento adjudica la sustitución de las luminarias que más consumen por led en 20 barrios de Córdoba
- Reinvidican medidas para reducir el abandono escolar, que afecta al 60% del alumnado gitano
- Sala de lactancia, ludoteca y un salón de actos para 160 personas: el Ayuntamiento de Córdoba adjudica la obra del centro cívico Noroeste
- Un cordobés de 81 años afronta su desahucio tras diez años de alquiler y tendrá que mudarse a una habitación
Provincia
- La Diputación destina 1,5 millones para la digitalización de los municipios de menos de 20.000 habitantes
- Detenidos los autores de una oleada de robos en vehículos, trasteros y un domicilio en Lucena
- Fuentes considera "una buena noticia" que el Gobierno incluya al Norte de Córdoba en la planificación eléctrica
- El Gobierno confina las aves de corral en 25 municipios cordobeses para no propagar la gripe aviar
Andalucía
España
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores