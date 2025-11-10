Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La exposición de Egipto organizada por el Ayuntamiento, la feria agroalimentaria Sabor a Córdoba y la petición al Gobierno central para la cesión de un tramo de la N-IV por el tráfico de la BLET marcan el devenir informativo

Presentación de la exposición sobre Egipto en Córdoba.

Presentación de la exposición sobre Egipto en Córdoba. / Manuel Murillo

Córdoba

La exposición de Egipto en Córdoba, El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, organizada por el Ayuntamiento, abrirá al público el 4 de diciembre y permanecerá hasta el 5 de abril. La muestra es una mirada a las etapas tempranas de la vida en la civilización del país del Nilo. Con esta interesante propuesta cultural abrimos un boletín vespertino cargado de noticias. Así, destacamos, en provincia, que los pueblos adquieren el protagonismo de la mayor muestra agroalimentaria, Sabor a Córdoba. Y, de regreso a la capital, damos cuenta de la petición formal del Ayuntamiento al Gobierno central para la cesión de un tramo de la N-IV para derivar tráfico de la BLET.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

El 90% de las plazas de FP vinculadas a la Base Logística ya están cubiertas

La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio

Un cordobés de 81 años afronta su desahucio tras diez años de alquiler y tendrá que mudarse a una habitación

Reinvidican medidas para reducir el abandono escolar, que afecta al 60% del alumnado gitano

La Inteligencia Artificial llegará a los hospitales andaluces para mejorar los cribados gracias al proyecto piloto del Reina Sofía

Sindicatos y patronal pactan la subida salarial de los gruístas que desactiva la amenaza de huelga en Córdoba

Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la BLET

