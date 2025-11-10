Aunque parece que aún falta mucho, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, y con ella las típicas comidas y cenas en familia y con amigos. Muchos hosteleros cordobeses detectan, sin embargo, menos antelación que otros años en reservar bares y restaurantes para estos encuentros, aunque aguardan al empuje final de diciembre, espoleado, esperan, por las comidas de empresa. Otro destino típico de esas fechas son las casas rurales, que mantienen precio (unos 30 euros por persona y día). En otro orden de cosas, destacamos que hasta medio centenar de pueblos de la provincia acumulan 13.000 viviendas sin habitar. El fenómeno de la despoblación se cruza con la compleja situación del sector inmobiliario. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, analizamos un fenómeno interesante: el auge de los estudios a distancia al calor de las nuevas tecnologías y la formación por internet. La UNED ve crecer su estudiantado.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Andalucía

Deportes

Cultura