La actualidad del lunes 10 de noviembre
La menor antelación que años anteriores para reservar las comidas de Navidad; las 13.000 viviendas sin habitar en pueblos de la provincia y el auge de los estudios a distancia marcan el inicio de una nueva semana de noviembre
Aunque parece que aún falta mucho, la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, y con ella las típicas comidas y cenas en familia y con amigos. Muchos hosteleros cordobeses detectan, sin embargo, menos antelación que otros años en reservar bares y restaurantes para estos encuentros, aunque aguardan al empuje final de diciembre, espoleado, esperan, por las comidas de empresa. Otro destino típico de esas fechas son las casas rurales, que mantienen precio (unos 30 euros por persona y día). En otro orden de cosas, destacamos que hasta medio centenar de pueblos de la provincia acumulan 13.000 viviendas sin habitar. El fenómeno de la despoblación se cruza con la compleja situación del sector inmobiliario. Finalmente, y sin salirnos de lo más local, analizamos un fenómeno interesante: el auge de los estudios a distancia al calor de las nuevas tecnologías y la formación por internet. La UNED ve crecer su estudiantado.
- La hostelería cordobesa encara la Navidad con reservas más tardías
- Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
- La educación a distancia crece en estudiantes y se rejuvenece: aumenta en un 12% el número de alumnos de la UNED en Córdoba
- Las casas rurales, a la espera del frío y las decisiones de última hora
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
- Un monstruo que no muere en Córdoba: el de las toallitas
- Entrevista | Catalina Rojas: «Conozco familias que han intentado salir de las chabolas y no han podido»
- Pisando fuerte contra el cáncer cerebral en Córdoba: casi 2.000 personas se unen a una carrera por la investigación
- Denuncian una agresión homófoba en Córdoba en la zona del Vial Norte
- Moreno sitúa a la oposición como "una UTE" contra su mayoría y desafía con una coincidencia electoral "si Sánchez convoca"
- Entrevista | Mercedes de Córdoba: «He reafirmado que ser mujer es una virtud que tenemos que defender»
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores