Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Negociación colectiva

Sindicatos y patronal pactan la subida salarial de los gruístas que desactiva la amenaza de huelga en Córdoba

El plus se fija en 25,40 euros diarios durante noviembre y diciembre, aplicándose el incremento pactado desde enero de 2026

Negociación entre UGT, CCOO y Construcor del nuevo convenio laboral de los gruístas de Córdoba.

Negociación entre UGT, CCOO y Construcor del nuevo convenio laboral de los gruístas de Córdoba. / Córdoba

David Jurado

David Jurado

Representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la patronal Construcor han alcanzado un acuerdo que pone fin a la amenaza de huelga y resuelve el conflicto laboral abierto con los gruístas en la provincia.

Ambas partes, según informa UGT, se han comprometido a establecer un calendario de trabajo para aprobar, antes del 31 de diciembre de 2025, la actualización de las tablas salariales según el acuerdo del 4 de noviembre, el calendario laboral de 2026 y la negociación del plus de dedicación-gruista.

Este plus se fija en 25,40 euros diarios durante noviembre y diciembre, aplicándose el incremento pactado desde enero de 2026.

Desde UGT se indica que el pacto recoge avances relevantes y que el objetivo es consolidar condiciones que puedan servir de referencia provincial, si bien la firma definitiva dependerá de la ratificación en las respectivas asambleas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  4. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  5. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
  6. Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
  7. Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
  8. Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores

La Inteligencia Artificial llegará a los hospitales andaluces para mejorar los cribados gracias al proyecto piloto del Reina Sofía

Un cordobés de 81 años afronta su desahucio tras diez años de alquiler y tendrá que mudarse a una habitación

Sindicatos y patronal pactan la subida salarial de los gruístas que desactiva la amenaza de huelga en Córdoba

Sindicatos y patronal pactan la subida salarial de los gruístas que desactiva la amenaza de huelga en Córdoba

Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la BLET

Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la BLET

Urbanismo tramita otros dos bloques de apartamentos turísticos en Córdoba: estos son los barrios en los que se instalarán

Urbanismo tramita otros dos bloques de apartamentos turísticos en Córdoba: estos son los barrios en los que se instalarán

Así será la exposición inédita sobre la infancia y adolescencia del antiguo Egipto que llega a Córdoba

El Ayuntamiento aprueba la resolución definitiva de las ayudas a las tabernas históricas de Córdoba

El Ayuntamiento aprueba la resolución definitiva de las ayudas a las tabernas históricas de Córdoba

Martina Velarde aspira a ser candidata de Podemos por Córdoba para las próximas elecciones andaluzas

Martina Velarde aspira a ser candidata de Podemos por Córdoba para las próximas elecciones andaluzas
Tracking Pixel Contents