Negociación colectiva
Sindicatos y patronal pactan la subida salarial de los gruístas que desactiva la amenaza de huelga en Córdoba
El plus se fija en 25,40 euros diarios durante noviembre y diciembre, aplicándose el incremento pactado desde enero de 2026
Representantes de los sindicatos UGT y CCOO y de la patronal Construcor han alcanzado un acuerdo que pone fin a la amenaza de huelga y resuelve el conflicto laboral abierto con los gruístas en la provincia.
Ambas partes, según informa UGT, se han comprometido a establecer un calendario de trabajo para aprobar, antes del 31 de diciembre de 2025, la actualización de las tablas salariales según el acuerdo del 4 de noviembre, el calendario laboral de 2026 y la negociación del plus de dedicación-gruista.
Este plus se fija en 25,40 euros diarios durante noviembre y diciembre, aplicándose el incremento pactado desde enero de 2026.
Desde UGT se indica que el pacto recoge avances relevantes y que el objetivo es consolidar condiciones que puedan servir de referencia provincial, si bien la firma definitiva dependerá de la ratificación en las respectivas asambleas.
