'Salud y sabor': la ruta que une gastronomía y ciencia en Córdoba y recorre más de 20 restaurantes y bares
Córdoba acoge entre el 17 y el 30 de noviembre la iniciativa ‘Salud y Sabor’, un proyecto que combina gastronomía, investigación y divulgación científica para promover hábitos saludables
La relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos no es ningún descubrimiento reciente: desde que somos pequeños escuchamos a nuestras madres o abuelas repetir aquello de que “somos lo que comemos” y con el paso de los años la ciencia no ha hecho más que confirmar esa intuición. Lo que ponemos en el plato influye directamente en nuestra salud: cuando estamos bien, cuando nos recuperamos de una enfermedad o cuando tratamos de prevenirla.
Más allá de los consejos de los médicos o las recetas de la sabiduría popular, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan décadas recopilando evidencia sobre el papel de la alimentación en la prevención de enfermedades no transmisibles (como pueden ser la diabetes, las cardiopatías o algunos tipos de cáncer). Según la OMS una dieta equilibrada puede reducir hasta un 30% el riesgo de hipertensión, obesidad y accidentes cerebrovasculares. Entre sus recomendaciones destacan consumir frutas y verduras a diario (al menos cinco porciones), limitar el azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total y mantener el consumo de sal por debajo de los 5 gramos al día.
Córdoba celebra la unión entre gastronomía y salud
Con ese mismo espíritu Córdoba acoge entre el 17 y el 30 de noviembre la iniciativa ‘Salud y Sabor’, un proyecto que combina gastronomía, investigación y divulgación científica para promover hábitos saludables desde los fogones de la ciudad.
El evento ha sido organizado por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, e invita a vecinos y visitantes a recorrer más de veinte restaurantes y tabernas emblemáticas que ofrecerán durante esas dos semanas un plato saludable e innovador, diseñado bajo la supervisión de nutricionistas del propio IMIBIC.
Además de la oferta gastronómica, los locales participantes exhibirán banderolas con mensajes de salud en sus fachadas, recordando que comer bien también puede ser una experiencia placentera y cultural. El objetivo, según los organizadores, es acercar la ciencia biomédica a la ciudadanía y reforzar la idea de que cuidar lo que comemos es cuidar nuestra calidad de vida.
Restaurantes y tabernas participantes en ‘Salud y Sabor’
Este es el listado completo de establecimientos que se han sumado a esta ruta gastronómica por la salud en Córdoba. Todos ellos ofrecerán su propuesta especial entre el 17 y el 30 de noviembre:
Taberna Barra y Mesa
C. Fray Luis de Granada, 7
Bodegas Campos
C. Lineros, 32
La Casa de Manolete Bistró
Av. de Cervantes, 10
Astoria Casa Matías
C. El Nogal, 16
Casa Salvador – Dmerkdo
Av. del Gran Capitán, 46
Taberna Góngora
C. Conde de Torres Cabrera, 4
El Churrasco
C. Romero, 16
Casa El Pisto
Plaza de San Miguel, 1
Mercado Victoria
Paseo de la Victoria, s/n
Taberna La Viuda
C. San Basilio, 52
Puerta Sevilla
C. Postrera, 51
La Posada del Caballo Andaluz
C. San Basilio, 16
Ermita de la Candelaria
C. Candelaria, 2
Restaurante Almudaina
Plaza Campo Santo de los Mártires, 1
Cafetería del IMIBIC
Edificio IMIBIC, Av. Menéndez Pidal, s/n
Taberna Almodóvar
C. Benito Pérez Galdós, 1
La Taberna de Turruñuelos
Av. de Turruñuelos, 7
Nuevo Puerto
Av. del Gran Capitán, 40
Bar Pataya
Plaza San Ignacio de Loyola, 5
Gastrobar El Capricho
Av. de Turruñuelos, 1
Taberna del Volapié
Av. del Gran Capitán, 38
Gran Bar
C. Jesús y María, 1
Quinto Puerto
Av. de Turruñuelos
Responsabilidad hostelera con la salud de los cordobes
Más allá de la labor diaria de la hostelería cordobesa en la conservación del patrimonio gastronómico, esta iniciativa pone de relieve el compromiso del sector con otra dimensión igual de importante: la salud. La participación en proyectos como este no solo enriquece la oferta de ocio de la ciudad, sino que también ayuda a difundir un mensaje esencial: la alimentación es parte del cuidado cotidiano que debemos mantener para proteger nuestra salud y mejorar nuestra calidad de vida.
