Reinvidican medidas para reducir el abandono escolar, que afecta al 60% del alumnado gitano en Córdoba

El 60% de las niñas y los niños gitanos no acaba la educación obligatoria, según los datos de la Fundación Secretariado Gitano, que ha celebrado en Córdoba el Encuentro Educativo en Abierto 2025, una cita anual que ha reunido en el rectorado de la Universidad de Córdoba a estudiantes, familias y comunidad educativa participantes en sus programas de éxito escolar. El objetivo es reconocer el esfuerzo del alumnado que continúa formándose y fomentar la titulación en todas las etapas educativas, desde Primaria hasta la Universidad.

En Córdoba, la entidad desarrolla tres programas educativos: Promociona T, dirigido a alumnado de Infantil y Primaria, sobre todo de los barrios Sector Sur y Guadalquivir; Promociona, su programa "estrella", con 15 años de trayectoria y centrado en Secundaria y Promociona+, que acompaña a jóvenes gitanos en su paso a ciclos formativos, estudios superiores o universitarios. En total, participan unos 150 alumnos y alumnas y sus familias y centros educativos, un triángulo que implica la clave del éxito.

El encuentro se celebra en todas las ciudades con presencia de la Fundación, pero en Córdoba alcanza 12 ediciones y, durante el acto, se otorga un doble reconocimiento: a quienes titulan y a quienes continúan sus estudios, por su esfuerzo y compromiso. Este año, el encuentro se enmarca además en la conmemoración de los 600 años de presencia del pueblo gitano en la Península Ibérica, un hito que da un valor especial a la cita y que cuenta con la presencia de de Eva Contador, delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.

Los programas se basan en el triángulo familia-estudiante-centro educativo y, con esta metodología, "hemos conseguido que 8 de cada 10 niños y niñas gitanos titulen la ESO", según explica Francisco Jiménez, coordinador provincial de la Fundación en Córdoba.

Aun así, el reto continúa, pues solo el 0,8% del alumnado gitano llega a la universidad, lo que refleja que "es una cuestión estructural que necesita más inversión y apoyo continuado". Por ello, reivindican la necesidad de "medidas específicas y reales hacia la titulación y el éxito educativo del pueblo gitano". Piden incorporar la historia y la diversidad del pueblo gitano en el currículo educativo, ya que "todavía se desconoce" y reclaman apoyo económico para las familias que no pueden afrontar los gastos que supone seguir estudiando.