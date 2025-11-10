El PP exige al Gobierno que rectifique de verdad e incluya en la planificación eléctrica al norte de la provincia de Córdoba

El Partido Popular exigirá al Gobierno central que rectifique e incluya en la nueva planificación eléctrica para Córdoba en el horizonte temporal 2026-30 al norte de la provincia. El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha informado este lunes de las mociones que su partido llevará al Pleno del próximo jueves, 13 de noviembre, y ha defendido la necesidad de incorporar a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato en el mallado eléctrico que impulsará el Ejecutivo central en los próximos años.

Asimismo, Torrico ha defendido como vital la inversión en infraestructura eléctrica en el norte de la provincia de Córdoba para la implantación de nuevas empresas, y ha confiado en que el anuncio hecho este fin de semana por la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero sea cierto. "Cada día es más vital la energía, hablamos siempre de agua, pero también hay que hablar de energía, que son las infraestructuras básicas para poder instalarse empresas en nuestra provincia".

"Desde el Ayuntamiento de Córdoba apoyamos la reivindicación de los cordobeses de la zona norte y entendemos que debe de ser una cuestión a abordar de forma urgente por el Gobierno central que se repiense, que se replante la inversión eléctrica en la zona norte de la ciudad", ha defendido.

Viviendas de ADIF

Por otro lado, el PP pedirá a ADIF en el Pleno de Córdoba que ponga a disposición de los cordobeses las 140 viviendas que al parecer tiene el operador ferroviario en la provincia. Torrico se refirió a una pregunta realizada por la senadora del PP Cristina Casanueva al Ministerio de Fomento, en la que este "reconoce que Adif tiene unas 140 viviendas vacías en Córdoba, de las cuales 75 están en perfecto estado para su uso inmediato". Es por ello, que los populares exijan al Gobierno su puesta a disposición de los demandantes de vivienda de la provincia y critican que a este Ejecutivo "se le llene la boca de reivindicar a otras administraciones que tienen menos competencias que ellos, que pongan vivienda a disposición de los que más lo necesitan", cuando ellos no hacen lo propio con las suyas.

"Nosotros estamos haciendo nuestras tareas y algo tan simple como 140 viviendas que ya tiene ADIF, que están vacías, pues que las pongan a disposición de los cordobeses que más lo necesitan a través del mecanismo que se consideren oportuno", ha defendido el edil. "No queremos pensar mal y no queremos pensar que lo que está intentando hacer ADIF es hacer caja, que es lo que, por ejemplo, ha hecho con el tacón de Olivos Borrachos, por el que ha obligado al Ayuntamiento de Córdoba pagar 400.000 euros para que podamos hacer allí una plaza de uso público", ha añadido Torrico para concluir criticando los retrasos de Renfe.

Apoyo a los autónomos

En último lugar, el PP presentará una moción en apoyo al autónomo a raíz de lo que los populares entienden como "ataques" del Gobierno central sobre ellos. "Entendemos que los autónomos cordobeses, los autónomos andaluces, los autónomos españoles son el pulmón de la economía, el pulmón de la pequeña y mediana empresa y, de nuevo, merecen toda nuestra protección y todo nuestro apoyo y sobre todo que se despeje toda incertidumbre que con políticas erráticas, con políticas opresivas en lo fiscal, como son las del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y sus socios radicales de izquierda, pues nos ven obligados a tomar este tipo de mociones para su defensa", ha resumido.