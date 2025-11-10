Piden al Ayuntamiento que Córdoba sea declarada 'Ciudad Libre de Acoso Escolar'

La Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar (MIA), con el apoyo de la Asociación Antibullying ABSA Sanlúcar, ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba "un compromiso político aún más firme y visible" contra el acoso escolar. La entidad, que trabaja desde hace algo más de un año acompañando a familias y menores víctimas de acoso escolar, insta al equipo de gobierno que cada 2 de mayo se sume de forma activa al Día Mundial contra el Acoso Escolar.

Desde la asociación se propone que ese día el Ayuntamiento convoque a los medios de comunicación y a la ciudadanía para realizar una concentración a las puertas del Consistorio, en cuya fachada se coloque una banderola conmemorativa, y donde se dé lectura pública a un manifiesto elaborado por MIA en defensa de los derechos de la infancia y de la convivencia escolar. Este gesto, explican, “serviría para dar mayor visibilidad a un problema que sigue presente en nuestros centros educativos y para demostrar que Córdoba no mira hacia otro lado ante el sufrimiento de muchos niños y niñas”.

Declaración institucional

La medida anterior se encuentra incluida en la declaración institucional contra el acoso escolar y el bullying que MIA presentó, a finales de octubre, al equipo de gobierno para que pueda debatirse oficialmente en el pleno municipal del 13 de noviembre. Su objetivo es que Córdoba se declare Ciudad Libre de Acoso Escolar y que esta declaración sirva como punto de partida para el desarrollo de políticas municipales en defensa de una educación libre de violencia.

Asimismo, MIA solicita que, cuando se produzca una víctima por acoso escolar, la Corporación Municipal guarde un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento, del mismo modo que se hace ante las víctimas de violencia de género o de accidentes laborales.

Consejo Municipal de la Infancia

La declaración también plantea la creación de una mesa de trabajo permanente, liderada por la Delegación Municipal de Educación, en la que se desarrollen políticas locales de prevención, sensibilización y acompañamiento a las víctimas. “Queremos que Córdoba sea un referente en la lucha contra el bullying, y eso pasa por dotar a las instituciones locales de herramientas reales para actuar”, destaca Pilar Bascón presidenta de MIA, quien además agradece el apoyo y colaboración de la Asociación “hermana” ABSA Sanlúcar, quien gracias a su propuesta consiguió que Sanlúcar de Barrameda fuese la primera Ciudad de España declarada Antibullying, y que trabaja de forma incansable desde hace años en la creación de una red de ciudades que hayan suscrito ese compromiso para que aúnen esfuerzos en la lucha contra esta lacra social.

Desde MIA solicitan participar activamente en el Consejo Municipal de la Infancia y la Educación, subrayando que “la voz de quienes sufren o han sufrido acoso tiene que estar presente en los espacios donde se toman decisiones”.

También recuerdan que el acoso escolar no es un asunto menor, sino una realidad que deja profundas secuelas emocionales en las víctimas y sus familias. Por ello, apelan a la Corporación Municipal a "impulsar políticas educativas valientes, coordinadas y sostenibles", que aborden el problema desde la prevención, la detección temprana y el apoyo integral.